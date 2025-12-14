Alfa Romeo: in futuro con il taglio di Lancia e DS sarà l’unico brand premium di Stellantis: ci saranno più investimenti?

Alfa Romeo vivrà un 2026 molto interessante. Infatti sebbene al momento non siano previsti nuovi lanci, potrebbero arrivare notizie importanti per il suo futuro. Si vocifera che finalmente saranno chiariti i piani per i prossimi anni e capiremo quanti e quali modelli arriveranno. Inoltre si dovrebbe anche sapere finalmente l’anno esatto di debutto di ciascuno di loro. Al momento sicure dovrebbero essere le eredi di Tonale, Giulia e Stelvio ma alcune voci parlano anche di un altro modello compatto tra Junior e Tonale. Al momento unica certezza è il rinvio delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio e lo stop al progetto di tornare nel segmento E con un maxi SUV.

Se davvero Lancia e DS fossero tagliate o ripensate Alfa Romeo allora rimarrebbe l’unico brand premium di Stellantis

Alfa Romeo come sappiamo è al momento uno dei tre brand premium del gruppo Stellantis insieme a Lancia e DS Automobiles. Recenti voci parlano però di possibili tagli o ripensamenti a proposito di questi altri due brand. Infatti il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa vuole evitare sovprapposizioni e dunque i due brand che vendono poco potrebbero essere le prime vittime della sua scure. Al momento si tratta solo di voci con Stellantis che non ha confermato ma nemmeno smentito. Non si esclude nemmeno che più che tagli vi possa essere un ripensamento con Lancia che magari potrebbe essere trasformata in un brand più accessibile con auto più compatte ed economiche e DS che invece potrebbe tornare ad essere una costola di Citroen. Ma ripetiamo per il momento sono solo supposizioni.

Se però queste voci fossero confermate, allora ciò significherebbe che Alfa Romeo rimarrebbe il solo e unico brand premium di Stellantis. Questo ovviamente finirebbe per avere delle ripercussioni. Infatti è probabile che come unico brand premium Stellantis possa investire maggiormente dotando la sua gamma di numerosi nuovi modelli. Diciamo che potrebbe esserci stata una scelta tra i tre brand optando per quello più conosciuto a livello globale e che con investimenti importanti potrebbe senza dubbio garantire maggiori ritorni.

Ovviamente la nostra è solo una supposizione dato che al momento non abbiamo la più pallida idea di cosa effettivamente Antonio Filosa voglia fare. Qualcosa di sicuro bolle in pentola. Le recenti dichiarazioni del CEO di Lancia, le anticipazioni sulle intenzioni di Filosa e altri indizi fanno pensare che l’anno prossimo ci potrebbero essere grosse sorprese. Se saranno positive come ci auguriamo o negativo lo scopriremo solo vivendo.