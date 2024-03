Mercedes Classe G si rinnova con stile e tecnologia, la leggenda si evolve

Nata nel 1979 la Classe G di Mercedes-Benz è uno dei fuoristrada più iconici di sempre. Ora però il brand tedesco, ha deciso di aggiornarlo e farla rinascere. Ecco allora che ci troviamo davanti al restyling della Classe G di Mercedes, che a dire il vero non si trasforma, rimanendo la iconica 4×4 si sempre, ma si evolve in termini di tecnologia, e perfezionandone i dettagli del design.

Infatti, a livello di look le modifiche sono minime e quelle maggiori riguardano la griglia con quattro linee orizzontali cromati. Un altro cambiamento è avvenuto per le superfici dei parafanghi e del montante anteriore, che sono state rimodellate anche per migliorarne l’aerodinamica. Inoltre anche la telecamera ha preso una posizione nuova e i cerchi hanno preso le dimensioni tra i 18 e 20 pollici.

La Classe G insomma rimane quella di sempre, la storica dalla forma squadrata e dall’anima avventurosa; mantenendo il suo DNA ora si presenta più lussuosa e all’avanguardia.

Nuova Mercedes Classe G: il futuro del fuoristrada è hi-tech

La nuova Classe G si aggiorna diventando più hi-tech. Fanno parte dell’evoluzione tecnologica il sistema multimediale MBUX, più intuitivo e rapido, assumendo una grafica accattivante, lo stesso che è in dotazione sulle ultime Mercedes. Una delle novità più importanti è il “cofano trasparente”: il display che riproduce le immagini della telecamera anteriore, riprendendo il terreno sotto le ruote, facilitandone così la guida in off-road. Inoltre, il lusso e il comfort si fondono con il fuoristrada avventuroso; tra questi i sedili riscaldabili con braccioli riscaldabili, la piastra di ricarica wireless per smartphone e il porta bibite rinfrescabile e riscaldabile.

Migliorato anche il sistema di Infotainment MBUX, con schermi da 12,3 pollici sia per il quadro strumenti che per il sistema multimediale. Inoltre, per la nuova Classe G, troviamo un nuovo volante in pelle Nappa.

Nuove le sospensioni e i sistemi di sicurezza avanzati. Sulla nuova Classe G ci sono una serie sospensioni pneumatiche con ammortizzatori regolabili elettricamente, mentre sulla AMG G 63 sono presenti le sospensioni AMG Active Ride Control. Tra i sistemi di sicurezza avanzati l’Active Steering Assist, l’Active Emergency Stop Assist e la regolazione automatica della velocità in base al percorso.

Ovviamente, ampia è la gamma di optional per personalizzare la vettura.

Nuova Mercedes Classe G: motori elettrificati per prestazioni da urlo

Tutti i motori della nuova Mercedes Classe G sono ora ibridi leggeri, con un sistema elettrico da 23 CV che aiuta a ridurre consumi ed emissioni.

La G 400 d, versione a gasolio, diventa G 450 d e ha un nuovo 3.0 litri a sei cilindri da 367 CV.

La G 500 a benzina abbandona il V8 e adotta un 3.0 litri a sei cilindri da 449 CV.

E la AMG G63 mantiene il V8 da 585 CV.

Tutte le motorizzazioni adottano ora la tecnologia mild-hybrid con un sistema da 48V che integra un motogeneratore elettrico da 23 CV. La versione completamente elettrica per ora non esiste, ma è in previsione per il futuro.

Importante sapere che le migliorie prestazionali non vanno a incidere sui consumi, che invece rimangono ridotti, comprese le emissioni di CO2.

Infatti, l’elettrificazione per la nuova Classe G non sacrifica le prestazioni: la G 450 d accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, mentre la G 500 impiega 5,9 secondi. La G 63, invece, scatta da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi.

La nuova Classe G sarà disponibile nelle concessionarie Mercedes-Benz a partire dall’estate 2024 con prezzi a partire da circa 140.000 euro.