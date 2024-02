Mercedes Mythos: la prima auto di lusso uscirà nel 2025

Due anni fa, Mercedes-Benz aveva promesso di rivoluzionare il settore automobilistico di lusso con l’introduzione della Mythos, un nome destinato a diventare emblematico nel panorama delle quattro ruote. Questo obiettivo è oggi più che mai vicino a concretizzarsi. Fonti francesi indicano che Mercedes sta ultimando gli ultimi preparativi e prevede di presentare questa nuova vettura entro il 2025, una macchina che promette di eclissare i modelli Maybach per raffinatezza e lusso.

Mercedes Mythos: la nuova vettura potrebbe arrivare nel 2025

Già nel 2022, quando Mercedes ha annunciato Mythos, era evidente il segno di un cambiamento importante. Nonostante la Casa di Stoccarda avesse inizialmente previsto di eliminare i motori a combustione interna entro il 2030, le strategie si sono adattate mantenendo in produzione i veicoli a benzina oltre tale data. Questa scelta non ha tuttavia distolto l’attenzione di Mercedes dal segmento di lusso, dove le sue ambizioni sono rimaste incrollabili.

Nelle ultime settimane, infatti, dopo aver cambiato la strategia per il futuro e aver ammesso di aver fatto previsioni troppo ottimistiche riguardo al passaggio all’elettrico, Mercedes-Benz ha rinnovato l’impegno verso il progetto Mythos, rivelando non solo una data di lancio ma anche un’immagine teaser. Quest’ultima, pur limitandosi a offrire una silhouette non particolarmente definita della vettura, suggerisce che si tratti di una versione speedster dell’iconica SL, un simbolo di eleganza nel mondo automobilistico. Sotto al cofano della Mythos dovrebbe esserci un motore V8 biturbo, finemente rivisitato per incarnare il culmine dell’ingegneria Mercedes-Benz.

La direzione intrapresa da Mercedes-Benz con Mythos non è solo un tentativo di dominare il segmento di lusso, ma rappresenta un chiaro segnale dell’evoluzione del marchio. Attraverso innovazioni stilistiche e tecnologiche, Mercedes-Benz si appresta a riscrivere gli standard del lusso automobilistico, confermando il proprio ruolo di leader in un settore in continua evoluzione.