Mercedes Classe G: il restyling si mostra in azione, arriva anche l’ibrido?

Mercedes non abbandona la sua “icona”: la casa tedesca sta lavorando al restyling della Mercedes Classe G. Il fuoristrada di casa Mercedes riceverà, nel corso dei prossimi mesi, un importante aggiornamento che si concentrerà, in particolare, sulla carrozzeria e sull’abitacolo interno, proponendo un nuovo design e nuove funzioni. Un primo prototipo della Classe G è stato avvistato durante alcuni test al Nurbugring.

Mercedes Classe G: video spia del restyling in azione

La Mercedes Classe G ha appena detto addio ai motori V8, con due serie speciali che chiudono un’era per la casa tedesca. Il fuoristrada di Mercedes guarda ora al futuro: in attesa dell’arrivo della versione elettrica EQG, infatti, la casa tedesca prepara un restyling della Classe G che attualmente è in fase di test al Nurbugring. La conferma è arrivata dal nuovo video spa che trovate allegato qui di sotto.

Il video conferma l’arrivo di importanti novità per la carrozzeria, con vari ritocchi sia attesi sia all’anteriore che al posteriore. In più, Mercedes dovrebbe rinnovare anche l’abitacolo interno, con anche un aggiornamento per il sistema di infotainment oltre che nuove opzioni di personalizzazione.

Possibile anche un aggiornamento della gamma di motorizzazioni per la Mercedes Classe G. Il fuoristrada tedesco, infatti, potrebbe registrare l’arrivo di motorizzazioni mild hybrid con l’obiettivo di ridurre le emissioni e continua a poter essere commercializzata sul mercato europeo. Per il momento, però, non ci sono informazioni precise in merito.

Il debutto del nuovo aggiornamento per la Classe G è vicino: alcune indiscrezioni anticipano l’arrivo del nuovo modello già entro la fine del 2023. È più realistico, però, ipotizzare un debutto commerciale nel corso del 2024. Ecco il video spa della nuova Mercedes Classe G restyling in azione: