Mercedes-AMG: le prime foto spia della nuova sportiva elettrica

Il concept Vision AMG, svelato nel maggio del 2022, ha acceso i riflettori su ciò che potremmo aspettarci in futuro dal brand. Nelle ultime ore, Carscoops ha pubblicato una serie di nuove foto spia che mostrano il nuovo modello in azione durante dei test su strada. Sebbene la Casa di Stoccarda non abbia ancora pubblicato i dettagli della nuova elettrica, l’avvistamento di questi prototipi sulle strade tedesche offre indizi preziosi sulle direzioni stilistiche e tecniche intraprese da Mercedes-AMG.

Mercedes-AMG: le prime foto spia anticipano alcuni dettagli della nuova sportiva elettrica

Le immagini spia catturate mostrano chiaramente che i veicoli, sebbene nascosti sotto camuffamenti, riflettono l’estetica del concept Vision AMG. Dalle foto è possibile notare uno spoiler posteriore attivo su uno dei prototipi, segnale inequivocabile dell’attenzione verso soluzioni aerodinamiche avanzate che promettono di ottimizzare le prestazioni. Queste anticipazioni lasciano presagire che le rivelazioni future, con veicoli meno camuffati, sveleranno forme e design che si avvicineranno al risultato finale.

Dal punto di vista meccanico, la sportiva elettrica di Mercedes-AMG poggia sulla rivoluzionaria piattaforma AMG.EA, progettata appositamente per esaltare le prestazioni elettriche. Il cuore pulsante di questo modello dovrebbe essere un powertrain dotato di motori a flusso assiale, frutto dell’innovazione portata avanti da Yasa, un’azienda acquisita da Mercedes che si distingue nella progettazione di motori elettrici altamente efficienti. Benché sia prematuro discutere di cifre, circolano voci che suggeriscono una potenza vicina ai 1.000 CV, promettendo di posizionare questo modello all’apice del segmento.

In termini di posizionamento di mercato, questo bolide elettrico si candida come l’erede della Mercedes-AMG GT Coupé4, anche se siamo ancora in attesa di conoscere il nome definitivo. Si prospetta un confronto diretto con avversari del calibro della Porsche Taycan.

Per quanto riguarda il debutto, le indicazioni iniziali suggerivano il 2025 come anno di lancio. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti che ci permetteranno di comprendere meglio l’evoluzione di questo modello che promette di essere un punto di riferimento nel panorama automotive elettrico. Negli ultimi giorni Mercedes ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo modello di lusso, la Mythos.