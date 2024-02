Mercedes EQS, l’elettrica si aggiorna: il lancio del restyling è previsto per giugno

Mercedes è attualmente impegnata nello sviluppo di un aggiornamento per la sua ammiraglia elettrica EQS, previsto per il lancio a giugno. Durante la recente esposizione dei risultati finanziari del 2023, il CEO Ola Kallenius ha svelato l’imminente debutto di questo facelift. Il focus principale del nuovo design si concentrerà sull’anteriore, dove Mercedes proporrà due distinti stili estetici. Oltre al design attuale, che verrà sottilmente perfezionato, la casa di Stoccarda introdurrà una griglia frontale di aspetto più tradizionale, echeggiando la classe e l’eleganza della Classe S, per coloro che prediligono un’estetica “classica” Mercedes.

Mercedes EQS, il restyling impegnato durante dei test estremi in Nord Europa

L’aggiornamento non si limiterà soltanto all’estetica: Mercedes è al lavoro per estendere l’autonomia del veicolo, che monterà una nuova batteria supportata da un avanzato sistema di climatizzazione. Per quanto riguarda l’abitacolo, gli interni riceveranno un upgrade con nuovi sedili e l’ultima evoluzione del sistema infotainment. Si vocifera che l’MBUX Hyperscreen possa diventare di serie, almeno in alcuni mercati.

Per quanto riguarda i test, le recenti immagini spia catturate da Carscoops evidenziano il proseguimento dei collaudi del modello aggiornato, con prototipi della berlina elettrica sorpresi durante test invernali in Nord Europa. Questi test sono molto importanti per le case automobilistiche, che mettono alla prova i nuovi modelli in condizioni climatiche estreme per verificare la resistenza della meccanica e diversi elementi.

Le foto spia mostrano un veicolo ancora parzialmente camuffato, in particolare nella zona anteriore dove si concentreranno le principali novità estetiche. Per quanto riguarda i propulsori, non sono state diffuse informazioni specifiche in merito, ma non si esclude che Mercedes possa incrementare leggermente la potenza nelle varie versioni della EQS.