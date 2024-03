Mercedes AMG GT 43 Coupé: unione di prestazioni, eleganza e tecnologia

Mercedes ha recentemente svelato la versione entry level della sua iconica AMG GT 43 Coupé, una vettura che unisce il meglio della tecnologia tedesca con un design aggressivo e dinamico. Dotata di un motore 2.0 litri Mild-Hybrid da 422 CV e 500 Nm di coppia, questa coupé offre prestazioni eccezionali sia su strada che in pista.

L’aspetto esteriore della vettura è stato attentamente curato per massimizzare sia l’estetica che le prestazioni aerodinamiche. Dettagli come i terminali di scarico rotondi e i cerchi in lega leggera da 19 pollici, che possono essere personalizzati con opzioni da 19, 20 o addirittura 21 pollici, conferiscono un tocco di sportività al design complessivo.

Sotto il cofano della Mercedes AMG GT 43 Coupé si trova un motore 2.0 a 4 cilindri turbo, proveniente dalla rinomata A 45 AMG. Con una potenza di 422 CV e una coppia di 500 Nm, questo motore è stato accoppiato a un sistema mild hybrid a 48 Volt che aggiunge ulteriori 14 CV, fornendo una spinta aggiuntiva e una risposta immediata. Inoltre, il motore è dotato di un’unità elettrica integrata nel turbocompressore, eliminando il turbolag e garantendo un’erogazione di potenza costante e fluida. La potenza viene trasmessa esclusivamente alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 9 rapporti, assicurando prestazioni elevate e un’esperienza di guida coinvolgente.

La vettura è equipaggiata anche con un sistema frenante di alta qualità, che include dischi freno ventilati e forati sull’asse anteriore e pinze flottanti sull’asse posteriore, assicurando una frenata potente e precisa in ogni situazione. Inoltre, l’installazione dell’asse posteriore sterzante, su richiesta, aggiunge ulteriori prestazioni e maneggevolezza alla vettura.

Lusso e tecnologia negli Interni: un’opzione accessibile per gli appassionati?

Gli interni dell’AMG GT 43 Coupé offrono un mix perfetto di lusso e tecnologia. I sedili sportivi AMG in pelle nappa regolabili elettricamente assicurano comfort e supporto ottimali durante la guida sportiva, mentre la plancia con strumentazione digitale e monitor centrale da 11,9 pollici offre un’esperienza di guida moderna e coinvolgente.

Nonostante i prezzi ufficiali non siano stati ancora annunciati, ci si aspetta che la versione entry level di questa coupé sia significativamente più conveniente rispetto alla sua controparte con motore V8, rendendola un’opzione allettante per gli appassionati di auto sportive di tutto il mondo. Infatti, per la versione con motore 4.0 V8 da 585 CV ci si aspetta un prezzo di listino che non superi i 198.500 euro.