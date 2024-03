Mercedes-Maybach EQS SUV: il lusso elettrico fa il suo debutto in Europa

Un’auto rivoluzionaria dall’esperienza di guida maestosa fa il suo debutto in Europa. Dopo il suo lancio negli Stati Uniti, la nuova EQS SUV ora si può ordinare in Germania e in altri principali mercati europei.

La nuova EQS SUV di casa Mercedes-Maybach è il connubio perfetto tra lusso, prestazioni e tecnologia; un’auto rivoluzionaria, la prima della casa tedesca completamente elettrica, che ridefinisce il concetto di lusso automobilistico nel rispetto dell’ambiente.

L’EQS SUV si distingue per un design elegante e raffinato, che riprende i tratti distintivi del brand Maybach. Impreziosita da cerchi in lega fino a 22 pollici, il posteriore è caratterizzato da luci posteriori a LED con design ad elica 3D, la silhouette risulta slanciata e sinuosa. La verniciatura bicolore è disponibile con motivo gessato opzionale e l’op pacchetto Night Series con dettagli in nero lucido.

Le sospensioni pneumatiche adattive garantiscono un comfort di guida eccellente e la trazione integrale 4Matic di serie garantisce un’aderenza e un controllo ottimali su qualsiasi tipo di strada.

Il comfort della Mercedes-Maybach EQS SUV: un salotto su ruote

L’abitacolo dell’EQS SUV è un vero e proprio salotto su ruote, progettato per offrire un comfort ineguagliabile. L’ampio spazio a disposizione garantisce un viaggio rilassante i sedili reclinabili e regolabili elettricamente, avvolgono i passeggeri in una comoda seduta perfetta per lunghi viaggi.

Si può scegliere un’ampia gamma di opzioni per creare un’atmosfera ancora più rilassante e personalizzabile. L’illuminazione con 64 differenti tonalità regolabile, mentre le profumazioni esclusive, disponibili in tre diverse varianti, diffondono un aroma piacevole nell’abitacolo.

Tra i diversi optional troviamo anche il tetto panoramico apribile, il sistema di intrattenimento posteriore con schermi touch screen, i sedili posteriori con funzione massaggio e ventilazione, il frigorifero, la ricarica wireless per smartphone, i portabicchieri riscaldabili/raffreddabili.

L’impianto surround Burmester 4D di serie, con 15 altoparlanti e un sistema per migliorare l’isolamento acustico, è un audio di altissimo livello, che regala insieme a tutto il resto una piacevole atmosfera nell’abitacolo.

L’EQS SUV è ricco di tecnologie all’avanguardia, che migliorano il comfort, la sicurezza e l’esperienza di guida. Tra queste, l’MBUX Hyperscreen, un’interfaccia digitale intuitiva che si estende per tutta la larghezza della plancia e comprende tre schermi ad alta risoluzione. Il sistema di guida autonoma di Livello 3, che permette all’auto di guidare da sola in determinate condizioni. Inoltre, in dotazione un sistema di telecamere a 360 gradi e un sistema di frenata automatica d’emergenza. Inoltre, la chiave digitale è perfetta per condividere l’accesso all’auto. Può essere inviata e condivisa in modo sicuro a un massimo di 16 persone tramite le app di messaggistica preferite, AirDrop o iMessage. In questo modo, le proprie persone di fiducia potranno accedere all’EQS SUV senza bisogno della chiave fisica.

Motore, autonomia e prezzo della nuova EQS SUV

Veniamo al cuore pulsante della EQS SUV, il motore. La Mercedes-Maybach EQS SUV è alimentata da un rivoluzionario propulsore elettrico a due motori, che eroga ben 680 cavalli di potenza. Questo significa accelerazione scattante da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. E per quanto riguarda l’autonomia si può dire che è straordinaria: oltre 600 km con una singola ricarica. La batteria da 107,8 kWh può essere ricaricata dal 10% all’80% in soli 31 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida. Questo significa poter viaggiare in libertà raggiungendo qualsiasi destinazione senza soste forzate per la ricarica. E quanto costa questa vettura elettrica confortevole e raffinata? Il prezzo della Mercedes-Maybach EQS SUV parte da 217.639 euro.