Mercedes Classe C restyling 2025: cosa cambierà davvero nella nuova versione

La Mercedes Classe C si prepara a un facelift di metà carriera e i fotografi, da bravi paparazzi, non hanno perso tempo nel catturare le ultime immagini del modello aggiornato. Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, il camuffamento della carrozzeria si assottiglia, lasciando intravedere quelli che saranno i principali ritocchi di design.

Advertisement

Le modifiche sulla nuova Classe C, almeno a prima vista, si concentrano più sull’estetica che su aspetti meccanici o strutturali. Il frontale rimane ancora coperto in gran parte, ma si possono già intravedere i nuovi proiettori con motivo a stella, un dettaglio stilistico che sembra destinato a essere il marchio di fabbrica dell’intervento estetico. Questi elementi distintivi dividono l’opinione degli appassionati: per alcuni sono un tocco originale, per altri un’aggiunta vistosa e poco elegante.

Advertisement

Per il restyling della Classe C si prevede una calandra leggermente ridisegnata e un paraurti anteriore aggiornato. Spostandosi sul posteriore, le uniche novità evidenti riguardano i fanali posteriori, che sfoggiano una nuova firma luminosa a stella, mantenendo però inalterata la forma complessiva del gruppo ottico. Dettagli inediti riguardano anche gli indicatori di direzione integrati negli specchietti, ora con una forma a “C”, in linea con il nome del modello.

Gli interni della Mercedes Classe C “facelift”, ancora poco visibili nelle immagini paparazzate, dovrebbero ricevere aggiornamenti discreti ma significativi. Tra questi spiccano un nuovo volante multifunzione e il sistema di infotainment aggiornato, che potrebbe essere basato sulla piattaforma MBUX di quarta generazione.

Il nuovo sistema promette una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale, un’interfaccia più intuitiva e l’introduzione del nuovo assistente virtuale MB.OS, già visto sulla nuova CLA.

Advertisement

Dal punto di vista tecnico, non sono attesi stravolgimenti. Tuttavia, con l’introduzione imminente della normativa Euro 7, potrebbero essere apportate alcune modifiche alle motorizzazioni per migliorarne l’efficienza e ridurre le emissioni. In Europa, per fortuna, la gamma è più articolata di altri mercati: si va dai mild hybrid a benzina da 1.5 litri (con potenze di 170 e 204 CV), fino ai diesel efficienti e ai plug-in hybrid, offrendo un ventaglio di scelte adatto a ogni esigenza.

Con il debutto previsto nei prossimi mesi, la Mercedes Classe C restyling promette di mantenere intatto il proprio fascino, aggiornando al contempo tecnologia e stile per rimanere competitiva.