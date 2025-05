Mercedes GLA, ecco come cambia la nuova generazione 2026 del SUV compatto

La Mercedes GLA si prepara a voltare pagina con l’arrivo della terza generazione previsto per il 2026. Lanciata originariamente nel 2013 come crossover derivato dalla Classe A, la nuova GLA nascerà su basi completamente diverse, ereditando l’architettura modulare MMA (Mercedes Modular Architecture) già impiegata dalla recente CLA.

Advertisement

Con l’uscita di scena della Classe A, che non riceverà un successore, la GLA diventa una delle protagoniste del nuovo corso Mercedes, allineandosi al futuro elettrificato del marchio. Il nuovo SUV compatto sarà proposto con propulsori elettrici a 800 volt, capaci di sviluppare potenze comprese tra 201 e 354 CV, garantendo autonomie fino a 700 chilometri e supportando la ricarica ultra-rapida a 320 kW in corrente continua.

Advertisement

Sul fronte dei motori termici, sparirà il diesel, sostituito da un più efficiente e moderno 1.5 turbo benzina mild-hybrid, prodotto in Cina, disponibile in configurazioni da 136, 163 e 190 CV. Non mancheranno le varianti con trasmissione integrale, pensate per garantire versatilità in ogni condizione di guida.

Esteticamente, la futura GLA si ispirerà al linguaggio stilistico della CLA, con una mascherina prominente al centro della quale troneggerà la stella Mercedes, chiusa nelle versioni elettriche e con probabile illuminazione a LED. I fari anteriori, con luci diurne a forma di stella a tre punte, saranno collegati da una sottile striscia luminosa che attraversa tutto il frontale. Il cofano potrebbe vantare i classici powerdome per un look più dinamico, mentre le maniglie a filo carrozzeria e i fanali posteriori uniti contribuiranno a definire un’estetica pulita ma grintosa.

L’abitacolo della prossima Mercedes GLA sarà altamente tecnologico, dominato da tre display digitali: uno da 10,3 pollici dedicato alla strumentazione e due da 14 pollici per infotainment e funzioni per il passeggero. Il sistema multimediale sarà aggiornato all’ultima versione di casa Mercedes, con interfaccia ispirata agli smartphone e icone personalizzabili in cartelle.