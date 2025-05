Il V8 di Mercedes-AMG non molla: il marchio rilancia con una nuova generazione

In ciò che ci ritroviamo di fronte in questo panorama automobilistico contemporaneo, dove l’elettrificazione avanza a ritmo spesso incerto, Mercedes-AMG lancia un messaggio chiaro e potente: il V8 è ancora vivo e vegeto.

Advertisement

Mentre molte case automobilistiche stanno puntando tutto sulla mobilità a zero emissioni, il marchio ad alte prestazioni della Stella a tre punte continua a credere nel fascino e nella forza dei propulsori termici. Dopo le polemiche scatenate dalla trasformazione della C 63 in una versione ibrida a quattro cilindri e l’annuncio di nuovi modelli elettrici ad alte prestazioni, Mercedes-AMG rassicura i suoi fan più tradizionalisti. Il V8 non è pronto ad andare in pensione, anzi, si prepara a vivere una nuova fase evolutiva.

Advertisement

Lo ha confermato Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG, sottolineando che le normative attuali offrono ancora spazio per lo sviluppo di motori a combustione interna, in particolare nei mercati come gli Stati Uniti, dove non esistono ancora limiti vincolanti. Con l’Europa che posticipa il bando dei motori termici al 2035, il V8 può ancora ruggire per diversi anni.

Schiebe ha inoltre svelato che il team AMG è già al lavoro su una nuova generazione di V8, destinata a equipaggiare una varietà di modelli futuri, e forse, come alcuni sperano, persino una rivisitata C 63 con otto cilindri. Il nuovo V8 dovrebbe abbandonare l’albero motore a croce in favore di un crankshaft piatto, soluzione tecnica in grado di esaltare le prestazioni e il sound.

Non mancherà l’integrazione con un sistema mild-hybrid a 48 volt, progettato per migliorare l’efficienza e offrire una spinta extra grazie a un motorino d’avviamento integrato nel cambio. Nonostante questo passo verso l’elettrificazione leggera, Schiebe ha chiarito che AMG non ha intenzione di snaturare l’anima del V8. Il motore manterrà una configurazione essenziale, conservando quel carattere brutale che ha reso leggendari i suoi predecessori.

Advertisement

La strategia di Mercedes-AMG potrebbe anche allungare la vita della GT 4 porte, un modello che molti davano già per spacciato dopo l’annuncio della futura berlina sportiva full electric. Ma Schiebe lascia la porta aperta: “Vedremo per quanto continueremo. Forse ci sarà un successore, ma non voglio fare previsioni adesso”. Il futuro di Mercedes-AMG, così, sarà anche elettrico, ma il V8 resterà protagonista ancora a lungo. Un segnale forte per gli appassionati del suono profondo dei cilindri in azione.