Mercedes rivoluziona il suo MBUX: nuove funzioni nell’infotainment e più AI a bordo

Mercedes alza l’asticella dell’esperienza digitale a bordo con il rilascio dell’aggiornamento software MBUX 2.6, già in fase di distribuzione OTA (Over-the-Air) su oltre due milioni di veicoli compatibili in tutto il mondo. L’upgrade introduce diverse funzionalità innovative, pensate per arricchire la guida con un’interfaccia sempre più intuitiva, connessa e personalizzata.

Tra le novità di punta troviamo Google Satellite View, che consente di esplorare le mappe tramite una vista dall’alto ad alta definizione, ideale per orientarsi con maggiore precisione soprattutto in aree rurali o poco urbanizzate. Questa modalità, già disponibile per alcuni modelli, verrà automaticamente potenziata nei veicoli con Digital Extra Satellite View attivo e sistema MBUX di seconda o terza generazione con pacchetto di navigazione Premium.

Altra introduzione importante è Live Alternative Routes for Navigation with Electric Intelligence, pensata per i modelli a propulsione elettrica. Questa funzione intelligente suggerisce in tempo reale percorsi alternativi ottimizzati in base al traffico, alla distanza e ai tempi di ricarica, rendendo la pianificazione di viaggi con auto elettriche ancora più efficiente. È disponibile su modelli come EQS, EQE, EQB, EQA e Classe G elettrica.

C’è spazio anche per gli amanti del fuoristrada con la nuova sezione Offroad Track, parte integrante della piattaforma Mercedes Stories. Questa funzione permette di scoprire, tracciare e condividere percorsi 4×4, arricchiti da dati telemetrici in tempo reale (angolo di inclinazione, altitudine, GPS, ecc.). Compatibile anche con riprese video tramite smartphone, l’app è accessibile da App Store e Play Store.

Infine, Mercedes amplia il raggio d’azione della tecnologia ChatGPT integrata nell’assistente vocale MBUX. Grazie all’integrazione con Microsoft Bing e Azure OpenAI, l’assistente risponde con linguaggio naturale a domande su cultura, scienza, viaggi, cronaca e molto altro, mantenendo un’interazione fluida e sicura durante la guida. L’intelligenza artificiale, già disponibile per i sistemi MBUX di prima generazione (dalla versione E.800 in su), è ora estesa anche ai sistemi di seconda e terza generazione.