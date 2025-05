In arrivo la super Mercedes-AMG a batteria: svelati altri dettagli della GT del futuro

La prossima rivoluzione firmata Mercedes-AMG è ormai dietro l’angolo. Il marchio ad alte prestazioni della Stella sta per presentare un’inedita sportiva 100% elettrica, destinata a raccogliere l’eredità della GT Coupé 4, con l’ambizione di imporsi come riferimento assoluto nel segmento delle supercar elettriche di nuova generazione.

Advertisement

Tra i principali rivali figurano certamente modelli straordinari come Audi RS e-tron GT e Porsche Taycan. Il debutto ufficiale è atteso entro il prossimo mese, ma nel frattempo Mercedes-AMG ha rilasciato le prime immagini teaser del modello.

Advertisement

Nonostante il camouflage ancora presente sulla carrozzeria, si distinguono chiaramente le proporzioni da berlina sportiva a quattro porte, un assetto ribassato e un tetto dal profilo fortemente inclinato, a sottolineare l’anima coupé. Una scelta sorprendente riguarda la parte posteriore, dove pare che il consueto portellone sia stato sostituito da un classico cofano da berlina, a vantaggio forse della rigidità strutturale.

A colpire sono anche i cerchi multirazze oversize, i fari anteriori ormai prossimi alla produzione e un cofano che, secondo indiscrezioni, potrebbe ospitare persino un vano frunk.

La futura supercar AMG sarà il primo modello costruito sulla nuova piattaforma AMG.EA, progettata specificamente per veicoli elettrici ad alte prestazioni. Cuore del progetto saranno gli innovativi motori assiali YASA, in grado di erogare fino a 480 CV e 800 Nm ciascuno, con un rapporto peso/potenza estremamente favorevole.

Advertisement

Mercedes-AMG prevede un powertrain dual-motor, per una potenza combinata che sfiorerà i 1.000 CV e una coppia superiore ai 1.350 Nm, portando la nuova granturismo elettrica a livelli paragonabili a quelli di molte hypercar a batteria. Non è ancora confermato se la configurazione sarà a trazione integrale, con un motore per asse, oppure se entrambi i propulsori saranno installati al posteriore per garantire una guida più “pura”.

In ogni caso, la dinamica sarà da vera auto da pista, anche se il peso si preannuncia generoso: basti ricordare che l’attuale Mercedes-AMG GT Coupé 4 plug-in, con motore V8, supera le 2,3 tonnellate. In seguito, questa hyper-GT elettrica sarà affiancata da un SUV ad alte prestazioni, sviluppato sulla medesima architettura. Per ora, però, l’attenzione è tutta concentrata sulla futura punta di diamante dell’elettrico ad alte prestazioni di Affalterbach.