Mercedes lancia sei edizioni speciali per il mercato italiano

Mercedes Italia ha svelato sei nuove serie speciali pensate in esclusiva per il pubblico italiano, disponibili a partire dalla primavera 2025. Queste edizioni, sviluppate a partire da versioni già riccamente equipaggiate, includono una selezione di optional di alto livello con interessanti benefici economici compresi tra il 50% e l’84% rispetto all’acquisto separato degli stessi accessori.

Advertisement

Le nuove varianti speciali, prima di passare al dettaglio di ogni Mercedes “esclusiva”, consistono in: Classe B Street Edition, EQA Street Edition, GLA Tech Edition, GLB Seaside Edition, Classe C Station Wagon Travel Edition e la raffinata CLE Coupé Lifestyle Edition. Tutte vantano elementi tratti dal programma Manufaktur, il sofisticato catalogo di personalizzazione della Casa di Stoccarda.

Advertisement

La Mercedes Classe B Street Edition è basata sulla 180 d Progressive Advanced Plus, integra vetri oscurati, sistema di telecamere a 360°, blind spot assist, cruise control adattivo Distronic, Apple CarPlay, Android Auto e climatizzatore bizona. Gli interni sono in tessuto Artico nero, con cielo abitacolo in tinta coordinata.

La EQA Street Edition, la versione elettrica sulla “linea A” delle compatte, costruita sulla 250+ Progressive Advanced Plus, aggiunge cerchi in lega da 19”, vetri oscurati, sensori a 360°, cruise adattivo, sedili elettrici con memoria e rivestimenti Artico total black.

La Mercedes GLA Tech Edition è proposta per i motori 200 d e 250 e parte dall’allestimento AMG Line Advanced Plus. Include parcheggio assistito con telecamere a 360°, fari LED Multibeam, tetto panoramico, climatizzatore automatico, sedili Artico/Microcut Bahia Brown e dettagli in alluminio chiaro.

Advertisement

Passando alla Mercedes GLB Seaside Edition, per questa edizione speciale è disponibile con motore 200 d (anche 4Matic) e si distingue per la livrea Blu Spettrale, cerchi AMG da 20”, pacchetto Night, tetto panoramico e inserti interni in legno nero. Non manca la connettività wireless completa.

La Classe C SW Travel Edition, su base AMG Line Advanced Plus, è riservata alle versioni C 220 d 4Matic e C 300 de 4Matic. Si distingue per fari Digital Light, cerchi AMG da 19”, vetri acustici, sedili anteriori con massaggio e asse posteriore sterzante.

Infine, la Mercedes CLE Coupé Lifestyle Edition, che è offerta in tre combinazioni di colore (Blu Spettrale/Beige, Grigio Grafite/Marrone Siena, Grigio Alpi/Nero), abbina il pacchetto Night, cerchi AMG da 20”, tetto panoramico, interni in legno nero e sospensioni adattive.