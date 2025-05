Nuova Mercedes GLC: ecco come potrebbe essere il SUV elettrico

Mercedes si prepara a presentare uno dei modelli più attesi del 2025: la nuova GLC completamente elettrica, che sarà svelata ufficialmente a settembre in occasione del Salone di Monaco. Con questo SUV, la casa automobilistica punta a consolidare la sua presenza nel mercato delle auto elettriche con un progetto ambizioso e ricco di tecnologia.

Mercedes GLC elettrica: il SUV a zero emissioni punta in alto

Costruita sulla piattaforma MB.EA, pensata espressamente per i veicoli elettrici, la GLC elettrica adotterà un’architettura a 800 Volt. Questo permetterà ricariche molto rapide, con picchi fino a 320 kW utilizzando, naturalmente, colonnine HPC in grado di supportare tale potenza.

La versione di punta sarà dotata di una batteria da 94,5 kWh, con un’autonomia dichiarata superiore ai 600 km secondo il ciclo WLTP. Il sistema di propulsione prevede due motori elettrici, uno per asse, con una potenza complessiva attorno ai 500 cavalli e trazione integrale di serie. Non mancherà una configurazione più accessibile a trazione posteriore, con un singolo motore.

Dal punto di vista estetico, il nuovo SUV presenterà linee robuste e un look moderno, con una lunghezza di circa 4,7 metri. Il frontale sarà privo della tradizionale griglia, sostituita da un pannello chiuso, e i gruppi ottici saranno collegati da una sottile fascia luminosa, con la firma stilistica a stella tipica dei modelli più recenti di Mercedes.

Gli interni, sebbene ancora non mostrati ufficialmente, promettono materiali di alta qualità, comfort elevato e un comparto tecnologico all’avanguardia. A bordo troveremo l’ultima generazione dell’infotainment MBUX, ampi schermi digitali e il nuovo sistema operativo MB.OS, basato sull’intelligenza artificiale e progettato per offrire una guida sempre più assistita e personalizzata. Non si esclude, infine, l’arrivo di una versione AMG, pensata per chi cerca prestazioni elevate anche nei modelli elettrici.