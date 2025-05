Mercedes-AMG GT 63 APXGP Edition: la super coupé da collezione ispirata al film “F1”

Con l’uscita cinematografica del film F1, atteso per l’estate, la passione per la velocità torna protagonista sul grande schermo. L’attore Brad Pitt veste i panni di un pilota e si mette al volante delle monoposto più estreme del pianeta, girando scene d’azione autentiche sui veri circuiti del Campionato Mondiale di Formula 1. L’approccio realistico scelto dalla produzione, supportata da Apple Original Films e Warner Bros. Pictures, ha portato in scena vetture reali e team veri, tra cui Mercedes-AMG, partner ufficiale del progetto.

Advertisement

Per celebrare questa collaborazione ad alto tasso di adrenalina, Mercedes-AMG ha svelato un gioiello in edizione ultralimitata: la GT 63 APXGP Edition, una variante esclusiva della sua potente coupé GT 63, limitata a soli 52 esemplari nel mondo.

Advertisement

Dotata del motore V8 biturbo da 4,0 litri con 577 CV, trazione integrale 4MATIC+ e sospensioni attive AMG, questa versione sfoggia dettagli unici che la rendono un oggetto da collezione.

La carrozzeria si distingue per l’inedita verniciatura nero satinato con accenti Race Gold, che impreziosiscono la griglia AMG, i passaruota, i longheroni e il diffusore posteriore. I cerchi forgiati a razze incrociate da 21 pollici richiamano lo stesso colore dorato, mentre l’impianto frenante carboceramico aggiunge un tocco tecnico e raffinato con pinze nere.

L’abitacolo di questa straordinaria Mercedes-AMG è un mix di sportività e lusso, con sedili Performance in pelle Nappa e microfibra nera, cuciture dorate, dettagli in fibra di carbonio, un sistema audio Burmester da 1.170 watt e accessori personalizzati come tappetini ricamati “APXGP” e battitacco illuminati in oro.

Advertisement

Ogni esemplare sarà consegnato con un copriauto AMG dedicato, pensato per proteggere questa rarità. Per capire quanto sia esclusiva, basti pensare che la leggendaria Mercedes-AMG CLK DTM Cabrio fu prodotta in 80 unità e la SL 73 AMG in circa 85 esemplari. Con soli 52 modelli previsti, la GT 63 APXGP Edition si candida a diventare una delle Mercedes più ambite di sempre.