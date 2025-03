Mercedes CLA, le tecnologie più interessanti sulla nuova berlina tedesca

Sono stati svelati alcuni dettagli sulla nuova Mercedes CLA, ma come sempre c’è molto di più da scoprire. Tra le novità più sorprendenti, la gamma comprenderà sia un mild-hybrid a 48V che un’elettrica pura, disponibile sia con trazione integrale che posteriore. Ma c’è molto (ma molto) di più.

La versione elettrica introduce una soluzione tecnica rivoluzionaria per un’auto di questa categoria, una tecnologia che la pone in diretta competizione con la Porsche Taycan sotto più di un aspetto. Ispirandosi alla strategia di Porsche, la nuova Mercedes CLA integra un cambio a due velocità nell’unità di trazione elettrica posteriore, una caratteristica solitamente riservata a vetture di fascia superiore. Questo sistema è presente sulla CLA 350 4MATIC, la variante da 349 CV e trazione integrale, equipaggiata con una batteria da 85 kWh. Il motore posteriore da 268 CV parte con una marcia più corta per offrire una spinta immediata, mentre in modalità cruising può passare alla seconda marcia per migliorare l’efficienza.

Un altro aspetto innovativo è il sistema di disconnessione dell’asse anteriore, che lavora in sinergia con la trasmissione. Il motore elettrico anteriore da 107 CV può essere scollegato dalla trazione principale, riducendo del 90% le perdite di energia e aumentando l’autonomia complessiva del veicolo. La CLA risulta così più performante è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi.

Un elemento distintivo della nuova Mercedes CLA è il suo straordinario coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,21, un valore che la pone sullo stesso livello della Porsche Taycan e solo leggermente al di sopra della futura Audi A6 Sportback e-Tron.

Per migliorare ulteriormente l’efficienza, Mercedes ha introdotto le nuove ruote “full cover”, progettate per ottimizzare il flusso d’aria attorno al veicolo. Inoltre, spoiler dedicati posizionati sugli assi anteriore e posteriore riducono drasticamente le turbolenze, migliorando stabilità e consumi.

Un altro aspetto su cui il marchio ha lavorato è il sistema frenante brake-by-wire, progettato per garantire una sensazione di frenata naturale sia in modalità rigenerativa che tradizionale. La Mercedes CLA può recuperare energia quasi interamente attraverso la frenata rigenerativa, ottimizzando così l’autonomia della batteria. E per garantire la massima sicurezza, è stato integrato anche un sistema idraulico di emergenza nel caso in cui il freno elettronico dovesse presentare problemi.

Mercedes ha rivisto anche il comparto sospensioni, introducendo il sistema Comfort Suspension. La geometria anteriore aggiornata migliora la stabilità e la precisione dello sterzo, mentre al posteriore troviamo la stessa architettura utilizzata sulla Classe E, conferendo alla CLA una maggiore compostezza e l’inconfondibile raffinatezza Mercedes.

Per quanto riguarda la versione mild-hybrid a 48V, Mercedes ha sviluppato un nuovo propulsore 1.5 turbo a quattro cilindri, in grado di funzionare in modalità 100% elettrica in determinate condizioni. Tuttavia, la casa tedesca non ha ancora rivelato la potenza effettiva di questo motore.