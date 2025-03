Mercedes-AMG prepara il suo primo SUV elettrico: sarà così?

Il mercato delle auto elettriche di lusso sta per dare il benvenuto alla prima Mercedes-AMG, SUV elettrico che poggia sulla piattaforma AMG.EA e che promette di rivoluzionare il settore. Questo modello offrirà un’esperienza di guida unica, mantenendo la filosofia AMG anche se in versione “green”. Nel corso degli ultimi mesi sono apparse online diverse foto spia, che hanno permesso ai creatori digitali di immaginare come potrebbe essere il primo SUV elettrico Mercedes-AMG.

Mercedes-AMG: ecco come potrebbe essere il primo SUV elettrico in arrivo nel 2027

Il SUV elettrico avrà un design estremamente aggressivo, con un profilo muscoloso, un lungo cofano e una silhouette bassa. Ovviamente le prestazioni saranno all’altezza delle aspettative. A spingere il SUV ci saranno motori elettrici a flusso assiale, anche se al momento non è stata rivelata la potenza. Tuttavia, ognuno di questi può sviluppare fino a 480 CV ciascuno, dunque con una configurazione a tre motori potrebbe superare facilmente i 1.000 CV.

L’architettura a 800 V garantirà ricariche in tempi rapidissimi e la densità energetica delle batterie presenterà un miglioramento del 40% rispetto alle tecnologie attuali. Il nuovo SUV Mercedes-AMG sfiderà altri modelli di lusso di marchi come Porsche e Ferrari, che lancerà la sua prima elettrica alla fine del 2025.

Un render realizzato da Kolesa ci mostra come potrebbe essere questo modello, anche se non significa che questo sarà il design finale. Ci saranno alcune differenze, specialmente sul posteriore. Difficilmente il SUV elettrico presenterà una barra luminosa a tutta larghezza i cui bordi scendono in questo modo.

A giudicare dalle foto spia, invece, il frontale del render sembra essere piuttosto accurato. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito, anche se manca diverso tempo al suo debutto. Il SUV Mercedes-AMG è previsto infatti per il 2027.