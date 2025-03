Mercedes-AMG CLE 53, nascosta nella gamma 2025 c’è la vera rivale della M3

Dando un’occhiata alla gamma Mercedes, si scorge la sfilza di nomi illustri, tra cui C 63, CLE 53, GLC 43, GT 63 e diverse altre. Una sfilza di nomi che, nel caos delle nuove denominazioni Mercedes-AMG, rischiano di confondere chiunque. Eppure, in mezzo a questa giungla di sigle, la nuova CLE 53 2025 si distingue come una vera rivelazione. Con il suo sei cilindri in linea, questa coupé riesce addirittura a mettere in ombra la C 63, affermandosi come una delle migliori AMG del momento.

I V8 non è ancora scomparso, e paragonare la CLE 53 a una GT 63 con motore otto cilindri potrebbe sembrare azzardato. Ma se da un lato la potenza bruta resta imbattibile, dall’altro la Mercedes-AMG CLE 53 vince per equilibrio e armonia. La nuova GT AMG, basata sulla piattaforma SL, non è più la sportiva di una volta e ne risente, mentre la E 53 è solo un’ibrida a sei cilindri. La C 63 risulta solo un compromesso a quattro cilindri che ha lasciato perplessi molti appassionati.

La CLE sostituisce la coupé e la cabriolet della Classe C, integrando interni derivati dalla C, ma con opzioni di propulsione prese dalla Classe E. Si tratta di una Mercedes-AMG che mantiene un’anima sportiva, senza esagerare con tecnologie invasive o sovrastrutture ingombranti. Il sei cilindri in linea si rivela un’ottima scelta e, anche se circolano voci su una futura CLE 63 con V8, per ora la CLE 53 è la versione di punta della gamma.

La Mercedes-AMG CLE 53 non è dunque solo una “via di mezzo” tra modelli più estremi. Questa sportiva sorprendente (e nascosta) nella gamma della Casa tedesca è una vettura ben bilanciata, piacevole da guidare e capace di dare filo da torcere anche alla BMW M3. Pare proprio che questa potrebbe essere la AMG più sottovalutata del momento.