Mercedes CLA, ecco l’elettrica da quasi 800 km di autonomia: i dettagli

Mercedes lancia ufficialmente sul mercato la nuova CLA, modello di cui abbiamo parlato spesso negli ultimi mesi per le sue incredibili tecnologie innovative. La casa automobilistica tedesca ha completamente ripensato questa berlina coupé, proponendola in versioni sia elettriche che ibride ad alta efficienza, costruita sulla nuovissima piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture) e dotata del sistema operativo proprietario MB.OS.

Mercedes CLA: svelate le specifiche della versione elettrica

Con i suoi 4,72 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,46 metri di altezza, la nuova Mercedes CLA si distingue per la silhouette slanciata e dinamica, ulteriormente valorizzata da un passo generoso di 2,79 metri. Lo spazio a bordo non manca, così come la capacità di carico: il bagagliaio posteriore offre 405 litri, mentre nella zona anteriore è presente un frunk da 101 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica nelle versioni elettriche. L’attenzione all’aerodinamica ha portato a un risultato eccezionale, con un coefficiente di resistenza di appena 0,21, a tutto vantaggio dell’efficienza e dell’autonomia.

Le versioni elettriche sfoggiano un frontale caratterizzato da una mascherina in nero lucido impreziosita da 142 stelle a LED animate e dal logo Mercedes illuminato. I sottili gruppi ottici anteriori introducono la nuova firma luminosa a stella che caratterizzerà tutti i futuri modelli della casa automobilistica. Le versioni con motore termico, invece, si distinguono per una griglia anteriore aperta, necessaria per il raffreddamento del motore. Il posteriore è unificato da una fascia luminosa che attraversa l’intera larghezza della vettura.

L’abitacolo rappresenta un perfetto equilibrio tra lusso e innovazione digitale. La qualità costruttiva e i materiali premium si fondono con un ambiente tecnologicamente avanzato, dominato da un sistema di display multipli. La strumentazione digitale da 10,25 pollici e lo schermo centrale dell’infotainment da 14,6 pollici sono arricchiti da un terzo display opzionale da 14 pollici dedicato al passeggero anteriore, che potrà accedere a numerose funzioni di intrattenimento, inclusi giochi controllabili tramite controller Bluetooth. Di fatto, si andrà a creare un unico grande schermo.

Il cuore tecnologico della nuova CLA è l’ultima evoluzione del sistema MBUX, arricchito dall’integrazione con ChatGPT 4.0 e Google Gemini per un’interazione uomo-macchina più naturale e intuitiva. L’assistente virtuale, visualizzato come una stella Mercedes animata, è in grado di riconoscere le emozioni dell’utente e adattare le risposte di conseguenza. Per la navigazione è disponibile Google Maps, mentre per le ricerche web il sistema si affida a Microsoft Bing.

Inizialmente sul mercato saranno lanciate due versioni elettriche. La Mercedes CLA 250+ è equipaggiata con un singolo motore elettrico da 272 CV (200 kW) e 335 Nm di coppia, capace di spingere la vettura fino a 210 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP si aggira tra 694 e 792 km grazie all’efficienza aerodinamica e a una batteria da 85 kWh.

La versione CLA 350 4MATIC presenta due motori elettrici e la trazione integrale. La potenza complessiva sale a 354 CV (260 kW) con 515 Nm di coppia, riducendo il tempo di accelerazione a soli 4,9 secondi pur mantenendo la stessa velocità massima di 210 km/h. L’autonomia resta quasi invariata rispetto alla 250+, tra 672 e 771 km, grazie all’intelligente gestione della trazione che attiva il secondo motore solo quando necessario. Successivamente arriverà anche una versione entry-level con batteria LFP da 58 kWh.

La piattaforma MMA sfrutta un’architettura elettrica a 800 V, permettendo ricariche ultraveloci. La potenza massima in corrente continua raggiunge 320 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% della carica in soli 22 minuti. In corrente alternata la ricarica avviene fino a 11 kW. Mercedes ha sviluppato anche un sofisticato sistema di recupero energetico in frenata capace di rigenerare fino a 200 kW.

Per gli automobilisti non convinti dall’elettrico, arriverà sul mercato anche una versione Mild Hybrid basata su un nuovo motore quattro cilindri turbo da 1,5 litri. Questo propulsore, disponibile in diverse potenze (136, 163 e 190 CV), sarà abbinato a una trasmissione a doppia frizione a otto rapporti dalle dimensioni contenute, all’interno della quale è integrato un motore elettrico da 27 CV alimentato da una batteria da 1,3 kWh. Questa configurazione permetterà brevi tratti di guida in modalità completamente elettrica.

Mercedes non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano, ma secondo le indiscrezioni le cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai 50.000 euro, raggiungendo quasi i 60.000 euro per le versioni top di gamma.