Mercedes CLA, il produttore tedesco all’opera per la versione AMG da 500 CV

Mercedes ha appena svelato la terza generazione della CLA, berlina compatta che offrirà ai clienti la possibilità di scegliere tra propulsione elettrica o ibrida. Ma gli occhi sono già puntati sulla versione AMG ad alte prestazioni, attualmente in fase di sviluppo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la gamma sportiva includerà una rivoluzionaria variante elettrica, destinata a sostituire l’attuale CLA 45. I prototipi di questa nuova AMG a zero emissioni sono già stati avvistati durante i test, compresi quelli sul leggendario circuito del Nürburgring, e Mercedes ha confermato che il modello sarà pronto nel 2026.

Mercedes non ha ancora rivelato i dettagli tecnici, ma secondo Autocar, il futuro modello AMG sarà equipaggiato con motori elettrici a flusso assiale, sviluppati dalla sussidiaria Yasa. Questi propulsori innovativi garantiranno una potenza iniziale di 500 CV, regalando alla CLA AMG elettrica prestazioni da vera sportiva.

Inizialmente si pensava che questa tecnologia fosse riservata esclusivamente ai modelli di fascia alta di AMG basati sulla piattaforma AMG.EA, come l’imminente GT Coupé elettrica attesa per il prossimo anno. Tuttavia, sembra che anche la nuova generazione di veicoli compatti Mercedes su piattaforma MMA (come anche GLB e GLA) potrebbe beneficiarne, anche se non è ancora certo se tutti i modelli adotteranno questa tecnologia.

I motori a flusso assiale sono notevolmente più compatti e leggeri rispetto ai tradizionali motori a flusso radiale, pur offrendo prestazioni eccezionali. Alcuni pesano appena circa 23 kg, ma sono in grado di sviluppare fino a 480 CV. Tuttavia, la loro produzione è più complessa e costosa, il che potrebbe limitarne la diffusione.

Oltre ai motori elettrici avanzati, le versioni AMG della CLA elettrica beneficeranno di tecnologie esclusive per la gestione dell’energia e il raffreddamento, sviluppate grazie all’esperienza di Mercedes in Formula 1. Particolare attenzione sarà dedicata a ottimizzare il recupero dell’energia in fase di decelerazione, migliorando l’efficienza e le prestazioni in pista e su strada.

La nuova Mercedes CLA è prevista in arrivo nei concessionari entro fine anno, come modello 2026. La sua versione AMG elettrica seguirà poco dopo, con il debutto atteso tra 2026 e 2027.