Mercedes CLA, la nuova elettrica sarà il riferimento “stellare” per il marchio

Quando Mercedes ha svelato il concept della terza generazione della CLA, pochi avrebbero immaginato che il modello di produzione sarebbe stato così fedele a quella visione. L’evoluzione della berlina tedesca rispecchia quasi interamente le linee del prototipo, mantenendo un’estetica raffinata e moderna.

Tra gli elementi più distintivi spiccano la silhouette slanciata, i gruppi ottici anteriori e posteriori dal design accattivante e un dettaglio stilistico che è ormai diventato un marchio di fabbrica per l’intera gamma Mercedes. La Casa tedesca, infatti, ha introdotto una firma luminosa unica per i suoi modelli più recenti, unendo innovazione e tradizione: la stella a tre punte integrata nei fari. Questo dettaglio estetico, visibile anche nella nuova Mercedes CLA, sarà un tratto distintivo per molte future vetture del marchio.

Anche se in passato era trapelata in alcune foto spia, questa caratteristica è ora confermata con il primo teaser ufficiale. Nella CLA, il simbolo Mercedes è posizionato tra i due proiettori Full LED, a differenza di altri modelli come la Mercedes Classe S restyling o la nuova GLE, che possono presentare due o addirittura tre stelle luminose tra i fari anteriori e posteriori. Tuttavia, l’esclusiva firma ottica non sarà presente su tutte le versioni. Questa sarà infatti riservata agli allestimenti più pregiati dotati di fari LED MultiBeam ad alte prestazioni, capaci di adattarsi in tempo reale alle condizioni di guida. Un optional che renderà l’esperienza di guida ancora più esclusiva, ma che avrà un costo aggiuntivo.

Oltre al design esterno, Mercedes ha lavorato per offrire un abitacolo tecnologicamente avanzato. La nuova CLA sarà equipaggiata con uno dei display più ampi attualmente disponibili nel segmento. Pur mantenendo l’impostazione dell’attuale generazione, il sistema multimediale includerà due schermi da 10,25 pollici, che si estenderanno fino alla console centrale. Per chi desidera ancora più innovazione, sarà disponibile un terzo display posizionato sull’estremità destra del cruscotto.

La nuova Mercedes CLA farà il suo debutto ufficiale alla fine di marzo, portando con sé una versione 100% elettrica che promette numeri impressionanti. Si annunciano, infatti, fino a 750 km di autonomia con una sola ricarica. Per gli appassionati di motorizzazioni ibride, bisognerà invece attendere il 2025, quando verranno introdotte le varianti plug-in hybrid. Queste versioni si distingueranno per dettagli specifici, come una griglia anteriore leggermente diversa e la presenza dello scarico posteriore, mantenendo però la stessa eleganza e sportività che caratterizzano la nuova generazione della berlina tedesca.