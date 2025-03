Mercedes afferma che tra i suoi piani c’è anche una supercar elettrica da record

Mercedes ha recentemente deciso di rivedere radicalmente la propria strategia per il futuro. Il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici in Europa ha portato il marchio tedesco a posticipare l’addio ai motori a combustione, mantenendo le versioni a benzina nel proprio listino ancora per qualche anno. L casa di Stoccarda non ha però smesso di lavorare su una nuova generazione di modelli elettrici, anzi: il futuro dell’elettrificazione è più ambizioso che mai.

Mercedes starebbe preparando un’ondata di nuovi modelli elettrici, che comprenderanno SUV, berline e vetture ad alte prestazioni. Ma il progetto più entusiasmante riguarda una supercar a batteria destinata a stabilire nuovi record, presentata come “la più veloce della storia”. Se le indiscrezioni si rivelassero esatte, il debutto ufficiale è previsto entro poche settimane, mentre la sua commercializzazione dovrebbe avvenire nel 2026.

L’azienda ha già anticipato che questa hypercar a zero emissioni rappresenterà il punto di svolta della mobilità elettrica, incarnando tutto il potenziale della propulsione elettrica. Ma cosa possiamo aspettarci da questa straordinaria vettura?

Per ora, i dettagli ufficiali sono ancora avvolti nel mistero, ma le voci di corridoio parlano di un modello derivato dalla Mercedes One-Eleven Concept, la spettacolare concept car svelata nel 2023. Secondo Autocar, la versione di produzione sarà molto vicina al prototipo, che si ispirava alla mitica Mercedes C111 degli anni ’70, una serie di vetture sperimentali che anticipavano il futuro della tecnologia automobilistica.

La One-Eleven Concept vantava un design futuristico con linee aerodinamiche a cuneo e le iconiche porte ad ali di gabbiano, riprendendo lo stile delle sue antenate. Se la versione di produzione manterrà questi tratti distintivi, potrebbe diventare una delle supercar elettriche più affascinanti mai realizzate.

Un’altra grande novità potrebbe riguardare l’adozione delle batterie allo stato solido, una tecnologia attualmente in fase di test su strada da parte di Mercedes. Queste batterie offrono maggiore densità energetica, tempi di ricarica ridotti e una durata superiore, rappresentando una vera e propria rivoluzione per le auto elettriche.

La supercar potrebbe essere equipaggiata con motori elettrici a flusso assiale, noti per essere più compatti, leggeri e incredibilmente potenti rispetto ai propulsori tradizionali. In particolare, il modello dovrebbe montare quattro motori, uno per ogni ruota. Con questa configurazione, la futura supercar elettrica di Mercedes potrebbe scattare da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi, battendo persino la velocissima Mercedes-AMG One, che attualmente detiene il record del marchio con un’accelerazione di 2,9 secondi grazie al suo motore derivato dalla Formula 1. Secondo un insider anonimo, questa vettura sarà l’auto più veloce mai prodotta da AMG, con un’accelerazione da primato.