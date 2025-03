Mercedes-AMG, la GLE 53 Coupé si aggiorna ancora con un nuovo restyling

A poco più di due anni dall’ultimo restyling, Mercedes è pronta a dare un’ulteriore rinfrescata alla sua AMG GLE 53 Coupé. Nonostante il marchio tedesco abbia confermato che i SUV coupé non rappresentano più la sua principale priorità, la casa di Stoccarda ha in serbo un’ultima revisione stilistica prima della fine del ciclo di vita di questo modello.

Dopo aver avvistato la versione standard della GLE durante i test con nuovi fari, ora tocca alla variante 53 AMG, che si allinea all’attuale linguaggio di design della Stella, caratterizzato da gruppi ottici con firma luminosa aggiornata.

Già alla fine del 2023, la Mercedes-AMG GLE 53 ha beneficiato di un’importante novità tecnica: l’introduzione di un sistema ibrido plug-in che ne ha incrementato significativamente le prestazioni. Il propulsore sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo ha guadagnato 13 cavalli in più, arrivando a una potenza complessiva di 536 CV, grazie all’apporto di un motore elettrico che da solo eroga 134 CV. Questo aggiornamento ha permesso alla vettura di scattare da 0 a 60 mph in soli 4,7 secondi, mentre la batteria da 31,2 kWh garantisce un’autonomia di 53 miglia secondo il ciclo WLTP.

Con ulteriori ottimizzazioni software e miglioramenti in termini di efficienza, è lecito aspettarsi un aumento dell’autonomia elettrica, ma Mercedes non ha ancora confermato se ci saranno ritocchi alla potenza o alla coppia. Per mantenere il passo con concorrenti diretti come BMW X5 e Audi Q7, non è da escludere un ulteriore incremento di performance. Tuttavia, è interessante notare che l’attuale GLE 53 supera già in potenza la BMW X5 M60i, equipaggiata con un V8 da 523 CV.

Un elemento di forte discussione riguarda la crescente presenza degli schermi digitali a bordo. Gordon Wagener, Chief Design Officer di Mercedes, ha recentemente dichiarato che “gli schermi non sono un lusso” e che un’eccessiva digitalizzazione può compromettere l’esperienza di guida. Molti studi, infatti, hanno evidenziato come l’uso massiccio dei touchscreen possa risultare distrattivo e poco intuitivo. Nonostante ciò, la nuova GLE 53 sarà dotata dell’innovativo sistema Hyperscreen.

Mercedes ha accennato alla possibilità di introdurre display ancora più grandi, ma le future normative europee in materia di sicurezza impongono un ritorno ai comandi fisici per alcune funzioni essenziali. Per questo motivo, nel nuovo modello è stata aggiunta una barra di tasti fisici posizionata sotto lo schermo principale, soluzione che garantisce un miglior equilibrio tra tecnologia e praticità.