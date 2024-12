Mercedes-AMG, test nel gelo scandinavo per il nuovo potentissimo SUV elettrico

Mercedes-AMG ha intrapreso una nuova fase nello sviluppo del prossimo SUV elettrico ad alte prestazioni, avviando test rigorosi nelle condizioni climatiche estreme della Svezia settentrionale. Questo importante passo segna un punto cruciale nel percorso verso il lancio del secondo modello costruito sulla piattaforma AMG.EA, interamente dedicata alla mobilità elettrica.

Questi ulteriori test, condotti a temperature ben al di sotto dello zero, sono progettati per garantire la massima efficienza e affidabilità del veicolo anche nelle situazioni più difficili, come il gelo appunto. Mercedes-AMG ha sottolineato come questa fase di valutazione sia fondamentale per verificare l’interazione ottimale di tutti i componenti, dal sistema di propulsione alla gestione della batteria, passando per la dinamica del veicolo.

Il nuovo SUV rappresenta un ulteriore esempio del ruolo pionieristico di Mercedes-AMG nello sviluppo di tecnologie elettriche ad alte prestazioni. Tra le innovazioni spiccano i motori a flusso assiale, più leggeri e compatti rispetto ai tradizionali motori a flusso radiale, e un’avanzata batteria progettata per massimizzare la potenza e l’efficienza.

Oltre al SUV, è in arrivo una coupé a quattro porte che si posizionerà come alternativa elettrica all’attuale AMG GT Coupé. Questo modello dovrebbe debuttare verso la fine del 2025, mentre il SUV è previsto per il 2026.

Nel novembre 2024, Mercedes-AMG ha annunciato che il suo primo SUV completamente elettrico con guida autonoma e ad alte prestazioni sarà interamente sviluppato internamente ad Affalterbach, segnando una pietra miliare nella storia del marchio.

Parallelamente, Mercedes-Benz ha inaugurato un impianto all’avanguardia per il riciclaggio delle batterie a Kuppenheim, in Germania, nell’ottobre 2024. Utilizzando un processo meccanico-idrometallurgico innovativo, l’impianto punta a recuperare oltre il 96% dei materiali critici come litio, nichel e cobalto, fondamentali per la produzione delle future batterie elettriche. Con questa serie di mosse, Mercedes-AMG continua a dimostrare grande impegno in diverse direzioni strategiche ma sempre verso una mobilità elettrica sostenibile e ad alte prestazioni.