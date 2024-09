Mercedes-AMG sta testando una coupé elettrica basata sulla CLA

Mercedes-AMG si prepara a portare una scintillante novità nel mercato delle auto sportive elettriche. Si avvicina il lancio di un veicolo basato sulla futura Mercedes CLA elettrica. Prima del debutto ufficiale della coupé, il prototipo AMG è stato avvistato in azione durante i test sul celebre circuito tedesco del Nürburgring. La versione elettrica della Mercedes CLA, la prima della nuova linea di auto elettriche “entry-level” del marchio, è ormai prossima al debutto.

Negli ultimi mesi, il modello è stato avvistato più volte con una livrea mimetica. Lo scorso settembre, Mercedes ha svelato la CLA Concept elettrica, presentandola come la nuova “auto da un litro” per la sua efficienza. Basata sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), l’auto promette un consumo di circa 8 km per kWh (12 kWh ogni 100 km).

Inoltre, sarà il primo modello a sfruttare un’architettura a 800 V, permettendo una ricarica ultrarapida che in soli 15 minuti garantirà fino a 400 chilometri di autonomia. Anche AMG (non poteva essere diversamente) ha in serbo una versione ad alte prestazioni della Mercedes CLA elettrica, che sarà lanciata nel 2026. Prima del suo arrivo, però, il prototipo AMG ha dato spettacolo sul Nürburgring, mettendo in mostra alcune novità.

Tra le chicche “spiate”, spicca un alettone posteriore ben visibile, che suggerisce l’attenzione dedicata all’aerodinamica. Inoltre, il design del veicolo si distingue per la particolare integrazione del celebre logo Mercedes a tre punte nei fari anteriori e posteriori, ripreso dal concept CLA elettrico presentato l’anno scorso.

In pista, la coupé a quattro porte ha dimostrato agilità e controllo mentre affrontava il tracciato, confermando la sua vocazione sportiva. All’inizio dell’anno Mercedes-AMG ha rilasciato un teaser della sua prima auto sportiva completamente elettrica, costruita sulla nuova piattaforma AMG.EA ad alte prestazioni. Sebbene ancora nascosta sotto il camouflage, la silhouette bassa e aerodinamica ricorda modelli come la Porsche Taycan e la Lucid Air.

A proposito di questa piattaforma innovativa, spicca il motore a flusso assiale sviluppato da Yasa, società controllata da Mercedes, che offre quattro volte più coppia e il doppio della densità di potenza rispetto ai motori elettrici tradizionali.