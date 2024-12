Mercedes, le misure di contrasto ai furti d’auto della Casa tedesca

Il fenomeno dei furti d’auto continua a rappresentare una sfida crescente, con quasi 100.000 denunce registrate in Italia nel 2023. Tuttavia, il dato che colpisce di più è che solo il 44% delle auto rubate viene recuperato. Un gran numero di vetture finisce per diventare un ammasso di pezzi di ricambio sparpagliati in brevissimo tempo.

Le case automobilistiche stanno intensificando i loro sforzi per contrastare i furti d’auto, e tra i nomi in prima linea c’è anche Mercedes, che propone una strategia basata su tre pilastri tecnologici: il Connect Package, la Protezione della vettura “GUARD 360° plus” e il Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°.

Il Connect Package, di serie su tutti i modelli Mercedes, offre una gamma completa di servizi digitali per i primi tre anni senza costi aggiuntivi. Comprende oltre 40 funzionalità suddivise in cinque categorie principali: servizi remoti, navigazione, intrattenimento, personalizzazione e sicurezza. Tra le funzioni più rilevanti spiccano il blocco porte e finestrini da remoto, la localizzazione geografica del veicolo, il tracciamento in tempo reale e la possibilità di disattivare tutte le chiavi della vettura in caso di furti.

Il sistema GUARD 360° plus, invece, include un allarme antifurto-antiscasso, un dispositivo di protezione anti-rimozione con avvisi ottici e sonori se il veicolo viene spostato, e una protezione volumetrica che rileva movimenti sospetti all’interno dell’abitacolo. Inoltre, in caso di danni da parcheggio o furti, il sistema invia notifiche tempestive al proprietario.

Riguardo al Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°, si tratta di un sistema che non si limita a semplificare il parcheggio. Infatti, si attiva automaticamente per scattare e salvare immagini in caso di urti, effrazioni o atti vandalici, fornendo documentazione utile per identificare i responsabili.

“Grazie a questo ecosistema di sicurezza”, spiega Sebastian Guayacan, Product Manager di Mercedes-Benz Italia, “in caso di furti, un alert viene inviato sullo smartphone. Dopo l’autenticazione, l’allarme viene inoltrato al partner Vodafone Automotive, che trasmette i dati di localizzazione direttamente alle forze dell’ordine. Questo processo tempestivo aumenta significativamente le probabilità di recupero dell’auto”. Per garantire la riservatezza delle operazioni, le funzioni di localizzazione sull’App vengono disabilitate una volta attivata la procedura.