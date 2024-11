Range Rover Electric, il nuovo SUV messo alla prova nel deserto

La nuova Range Rover Electric è ormai vicina al debutto ufficiale, previsto per il prossimo anno, mentre prosegue l’ultima fase di test in condizioni estreme. Gli ultimi scatti rubati mostrano il veicolo completamente elettrico in azione negli Emirati Arabi Uniti, dove ha affrontato temperature estreme di circa 50 °C e un’umidità pari al 90%. Tali prove nel deserto arrivano poco dopo i rigorosi test condotti nel Circolo Polare Artico.

Dal gelo al caldo torrido, questo SUV di lusso si prepara a ridefinire gli standard del segmento di lusso, confermando la resistenza e le capacità della nuova generazione di veicoli firmati Range Rover. Uno degli elementi fondamentali dei test è stato il collaudo del sistema di gestione termica di nuova concezione.

Progettato per garantire il massimo comfort nell’abitacolo anche nelle condizioni climatiche più proibitive, il sistema si occupa di ottimizzare sia il raffreddamento interno sia le prestazioni della batteria. Secondo Jaguar Land Rover (JLR), i risultati ottenuti hanno superato le aspettative iniziali, confermando la validità di questa tecnologia essenziale per i veicoli elettrici.

Le prove, però, non si sono limitate alle temperature estreme. La Range Rover Electric è stata messa alla prova su terreni difficili, come la scalata della famosa duna “Big Red” nel deserto di Al Badayer, alta circa 100 metri. Qui ha dimostrato l’efficacia del nuovo sistema intelligente di gestione della coppia, che sostituisce il tradizionale controllo della trazione. Questo sistema permette una reattività senza precedenti: la risposta della coppia passa da 100 millisecondi a soli 1 millisecondo, garantendo aderenza e prestazioni eccellenti anche su superfici sabbiose.

Land Rover non ha ancora svelato i dettagli specifici delle prestazioni, ma assicura che la Range Rover Electric sarà in grado di offrire capacità fuoristrada superiori a quelle di qualsiasi altro SUV elettrico di lusso. “Guidare in un clima così torrido rappresenta una delle sfide più impegnative per un veicolo elettrico,” ha spiegato Thomas Muller, alla direzione dell’ingegneria del prodotto. “Il nostro sistema avanzato di controllo della trazione e gestione termica garantisce prestazioni senza compromessi, anche affrontando ripetutamente salite di 100 metri su sabbia fine. In alcuni scenari, le prestazioni della Range Rover Electric hanno persino superato quelle delle versioni con motore a combustione interna”.