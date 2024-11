Mercedes EQA elettrica esplode all’improvviso: “Siamo vivi per miracolo”

Non è la prima volta che accade ad un veicolo elettrico Mercedes. Una situazione simile è successa pochi mesi fa in Corea del Sud, dove un’auto elettrica della casa automobilistica tedesca aveva preso fuoco in un parcheggio di un complesso residenziale, distruggendo più di 70 veicoli. Questa volta, però, si è davvero sfiorata la tragedia. Una Mercedes EQA è esplosa in Northamptonshire, nel Regno Unito, e la famiglia racconta che il veicolo era parcheggiato da diverse ore davanti casa loro e non era in carica.

Mercedes EQA prende fuoco improvvisamente ed esplode: famiglia inglese salva per miracolo

James, 17 anni, figlio maggiore della famiglia Bayliss, ha raccontato di aver sentito un rumore sordo, simile ai fuochi d’artificio, prima dello scoppio. “La velocità e la ferocia con cui l’incendio si è diffuso è stata spaventosa oltre ogni immaginazione”, ha raccontato il padre Scott ai microfoni della BBC. La moglie Georgina è ancora sotto shock: “Siamo stati fortunati ad esserne usciti sani e salvi”. La famiglia ha chiarito che il veicolo aveva 2 anni e non è mai stato coinvolto in incidenti.

Scott e James, con l’aiuto anche di un vicino di casa, hanno tentato di contenere le fiamme, senza successo, con i tubi del giardino. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme divorassero l’intera struttura, anche se ormai era questione di minuti. La porta del garage, infatti, è stata danneggiata dalle fiamme e l’auto è stata ridotta a un ammasso di lamiere.

La casa automobilistica ha aperto un’indagine per determinare le cause dell’incendio. In attesa che vengano chiarite le cause dell’incidente, Mercedes ha offerto un veicolo sostitutivo alla famiglia, che però ha respinto la proposta, dichiarando di non sentirsi più sicura a guidare un veicolo della casa tedesca: “Si tratta di un’incidente catastrofico per un’auto di un marchio prestigioso. Ci auguriamo che ciò non accada di nuovo, perché potrebbe costare delle vite”, ha dichiarato Georgina. Infine, ha aggiunto: “L’espressione del viso di mio figlio mentre correva in casa rimarrà impressa nella mia memoria”.