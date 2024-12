Mercedes-AMG CLE 63 2026, i primi test fanno pensare a un poderoso V8

Negli ultimi anni, il panorama automobilistico ha visto un progressivo declino nelle vendite di berline, ma il calo più drammatico riguarda coupé e cabriolet. Questo trend ha spinto molte case automobilistiche a ridurre drasticamente la gamma di modelli a due porte, con alcune che hanno eliminato completamente questi stili di carrozzeria. Mercedes, tradizionalmente conosciuta per la sua ampia varietà di coupé e cabriolet, ha seguito questa tendenza semplificando la propria offerta. Una gran bella sconfitta per tanti appassionati.

Negli ultimi anni, modelli iconici come la SLK, la Classe S Coupé e Cabriolet, e la AMG GT Roadster sono usciti di scena. Anche le versioni coupé e cabriolet della Classe C e della Classe E sono state ritirate, sostituite dalla nuova Mercedes Classe CLE, presentata come unica opzione sportiva per l’anno modello 2024.

All’inizio del 2024, AMG ha introdotto la CLE 53, una coupé sportiva alimentata da un motore 6 cilindri in linea da 3,0 litri, con tecnologia mild-hybrid e una potenza di 443 CV. La gamma è destinata ad ampliarsi con l’arrivo della CLE 63, una versione ad alte prestazioni attualmente in fase di test.

Un prototipo recentemente avvistato ha suscitato grande interesse, rivelando dettagli come grandi ruote, potenti freni, ampie prese d’aria anteriori e terminali di scarico quadrati, tutti segni distintivi di un modello Mercedes-AMG di fascia alta. Inizialmente, si pensava che la CLE 63 avrebbe adottato il sistema propulsivo ibrido plug-in con motore turbo a 4 cilindri da 671 CV già visto sulla berlina C 63 SE Performance. Tuttavia, un recente video spia suggerisce una direzione diversa. Il sound dello scarico richiama quello di un motore V8, un motore che AMG utilizza in molte delle sue vetture ad alte prestazioni.

L’opzione più probabile sembra essere il V8 biturbo da 4,0 litri di AMG, che eroga generalmente 577 CV. Anche se meno potente rispetto al sistema ibrido della Mercedes-AMG C 63 SE Performance, una CLE 63 equipaggiata con un V8 potrebbe offrire prestazioni superiori grazie al peso ridotto, privo di batterie e hardware ibrido. Non si prevede che la configurazione di un sistema ibrido plug-in possa essere adottata per la CLE. Questo scenario lascia spazio a una vettura più essenziale ma incredibilmente performante.