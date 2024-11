Mercedes ha sviluppato la migliore piattaforma multienergia: “Non ha difetti”

Per la transizione all’elettrico le case automobilistiche hanno optato per diverse strategie. Alcuni hanno lavorato su piattaforme specifiche per auto elettriche, mentre altri hanno scelto piattaforme multienergia, per poter utilizzare queste basi sia per modelli elettrici che con motore a combustione. Produttori come Ford stanno lavorando ad una soluzione simile, a cui si aggiunge anche Mercedes, che sembra averlo fatto meglio di chiunque altro.

Mercedes è la casa automobilistica con la migliore piattaforma multienergia sul mercato

Il marchio tedesco ha rilasciato i primi dati della Mercedes CLA 2025, che poggerà sulla piattaforma MMA. Si tratta di un’architettura multienergia che ospiterà sia versioni puramente elettriche che ibride. Questo tipo di piattaforma solitamente comporta sacrifici per entrambe le alimentazioni, ma finora i produttori non erano mai riusciti a soddisfare entrambe le opzioni in modo ottimale come ha fatto la casa automobilistica della Stella.

Mercedes è la prima che, pur avendo sviluppato un modello su una piattaforma di questo tipo, ha raggiunto la massima efficienza. Questo modello di nuova generazione promette 8,4 km di autonomia per ogni kWh. Fino ad ora, il miglior risultato ottenuto era di 8 km per kWh, raggiunti dalla Lucid Air. Un modello totalmente differente rispetto alla Mercedes CLA.

Ma non è finita qui, perché Mercedes è riuscita anche a far sì che la versione termica, che monterà un motore ibrido sviluppato insieme a Renault, abbia consumi bassi quanto un motore diesel. La casa automobilistica è quindi riuscita a fare in modo che la nuova berlina, basata su una piattaforma multienergia, abbia un’efficienza di riferimento nel segmento e nel mercato in generale, sia nella versione termica che in quella elettrica. Insomma, secondo la casa automobilistica, questa piattaforma “non ha difetti”.

Inoltre, il sistema a 800 V consentirà al veicolo di ricaricarsi in modo estremamente rapido, in grado di recuperare circa 300 km di autonomia in soli 10 minuti. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale della nuova berlina, che avverrà entro la fine dell’anno, per scoprire ulteriori dettagli su questo modello.