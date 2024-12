Mercedes-AMG, il team di Brabus mette le mani sui modelli C, GLC e GT

Se le versioni Mercedes-AMG possono sembrare persino troppo “addomesticate”, Brabus ha la soluzione perfetta per renderle ancora più selvagge. Il celebre team di tuning tedesco ha sviluppato un programma aggiuntivo di personalizzazione pensato per ritoccare tre modelli Mercedes di punta. Si tratta della berlina ad alte prestazioni C 63, il SUV sportivo GLC 63 e la coupé grintosa GT 63.

Le modifiche targate Brabus spaziano dal design esterno agli interni, passando per il motore e il telaio. Ogni (già speciale) Mercedes riceve un sistema di scarico su misura per offrire un sound all’altezza delle prestazioni, senza dimenticare dettagli come rifiniture in fibra di carbonio, cerchi personalizzati e loghi distintivi Brabus.

Basata sulla Mercedes-AMG GT 63, la Brabus 750 alza l’asticella delle prestazioni. Grazie a una profonda messa a punto del motore, il V8 biturbo da 4.0 litri eroga ben 740 CV e 900 Nm di coppia, superando i 577 CV della versione standard. La supercar adesso accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, migliorando di 0,3 secondi il tempo originale. La velocità massima rimane limitata elettronicamente a 315 km/h. A livello estetico, la 750 sfoggia dettagli in fibra di carbonio, un badge Brabus sulla griglia frontale e cerchi forgiati da 21 e 22 pollici. Le sospensioni sportive ribassano l’auto di 25 mm, mentre il sistema di scarico in acciaio inox con modalità “coming home” offre un’opzione discreta (o quasi).

Per la Mercedes-AMG C 63, Brabus ha portato la potenza del sistema ibrido plug-in a 720 CV, con un aumento di 49 CV e 100 Nm rispetto alla versione AMG. L’accelerazione da 0 a 100 km/h scende a 3,2 secondi, mentre cerchi da 21 pollici e sospensioni ribassate di 20 mm completano il look aggiornato. Difficile affermare si tratti di un “miglioramento” dato il modello di partenza da cui proviene questo lavoro di Brabus.

Anche il SUV GLC 63 ottiene gli stessi aggiornamenti di potenza e coppia, con prestazioni che lo portano a un’accelerazione 0-100 km/h di appena 3,3 secondi. Nonostante il profilo più robusto, mantiene un dinamismo impressionante che contraddistingue il modello di base dell’esemplare Brabus.

Tutti i modelli lavorati da Brabus vantano interni raffinati, con pedali in alluminio o carbonio, tappetini personalizzati e un vano bagagli rivestito in pelle. Ogni dettaglio riflette l’attenzione maniacale di Brabus per il lusso e la sportività per trasformazioni già di per sé delicatissime trattandosi di modelli Mercedes-AMG, prodotte come opere d’arte su quattro ruote.