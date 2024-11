Mercedes-AMG, in arrivo un SUV elettrico da 1.000 CV: i primi dettagli

Mercedes-AMG ha pubblicato un teaser di quello che sarà il suo secondo SUV completamente elettrico, il cui debutto è previsto per il 2026. Questo poggerà sulla nuova piattaforma AMG.EA, che sta per AMG Electric Architecture, ed è stato progettato completamente da zero. Dunque non sarà una variante di un veicolo Mercedes esistente. La casa automobilistica ha anche annunciato che presto inizieranno i primi test su strada, dunque tra pochi mesi potrebbero essere pubblicate le prime foto spia del modello.

Mercedes-AMG: annunciato un nuovo SUV elettrico in arrivo nel 2026

Nonostante le difficoltà della casa automobilistica in questo segmento, il marchio intende continuare a sviluppare nuove auto elettriche, tra cui modelli AMG. La piattaforma AMG.EA presenta un’architettura a 800V e dovrebbe essere utilizzata sia per il SUV in questione, sia per la AMG GT elettrica, che dovrebbe debuttare entro la fine del 2025. Entrambi i veicoli saranno dotati di motori elettrici a flusso assiale, sviluppati appositamente per AMG dall’azienda britannica Yasa.

La configurazione a quattro motori produrrà oltre 1.000 CV di potenza, abbinati ad una batteria realizzata appositamente grazie all’esperienza di Mercedes in Formula 1. Si prevede che il SUV avrà dimensioni simili al concept Vision AMG presentato nel 2022, con una lunghezza di circa 5,1 metri e un passo di oltre 3 metri.

Secondo Michael Schiebe, amministratore delegato di Mercedes-AMG, un modello AMG completamente elettrico potrebbe essere accolto positivamente dai clienti. Al momento non ci sono altri dettagli in merito, ad eccezione dell’immagine pubblicata dal brand che mostra il profilo stilizzato del SUV. Probabilmente riceveremo altre anticipazioni da AMG nei prossimi mesi, con l’inizio dei primi test.

Negli ultimi giorni Mercedes sta testando anche una nuova elettrica: la CLA. La casa automobilistica ha condotto un test in cui la nuova Mercedes CLA ha percorso oltre 3.700 km in 24 ore a 210 km/h.