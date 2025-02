Mercedes-AMG SL 63 MANUFAKTUR Golden Coast, l’edizione limitatissima

Mercedes-AMG ha svelato la SL 63 MANUFAKTUR Golden Coast, una roadster esclusiva che combina prestazioni straordinarie e raffinatezza artigianale. Prodotta in sole 100 unità in tutto il mondo, questa versione speciale incarna il massimo della personalizzazione offerta dal programma MANUFAKTUR, regalando un’esperienza di guida che unisce eleganza e sportività senza compromessi.

La SL 63 Golden Coast cattura l’attenzione con la sua spettacolare livrea MANUFAKTUR Kalahari Gold Magno, una verniciatura opaca dorata che richiama i riflessi delle spiagge più scintillanti. A sottolineare il suo carattere audace ci pensano i cerchi forgiati Cross-Spoke da 21 pollici in nero, impreziositi da flange in tinta con la carrozzeria e accoppiati a pinze freno AMG nere con loghi bianchi.

La sportività della roadster è esaltata dall’integrazione dell’AMG Night Package, AMG Extended Night Package e AMG Aerodynamics Package, che aggiungono dettagli in nero lucido su elementi distintivi come splitter anteriore, minigonne laterali, calotte degli specchietti e diffusore posteriore. A completare il look, troviamo inserti cromati neri sulla griglia del radiatore, sui terminali di scarico e sul badge del modello, conferendole un aspetto ancora più esclusivo.

Gli interni della SL 63 Golden Coast sono un capolavoro di lusso artigianale. I sedili AMG Performance in pelle Nappa nera sono impreziositi da cuciture a diamante color oro, creando un contrasto sofisticato. Questo prezioso dettaglio dorato si estende anche al volante AMG Performance, al bracciolo, alla plancia e ai pannelli delle portiere, per un effetto di coerenza stilistica senza pari. I tappetini MANUFAKTUR a pelo lungo, rifiniti in pelle nera con loghi AMG ricamati, aggiungono ulteriore esclusività, mentre gli inserti Kalahari Gold Magno su console centrale, pannelli porta e sedili enfatizzano la firma di questa edizione limitata.

Sotto il cofano batte il potente V8 biturbo da 4,0 litri, un motore che sprigiona 577 CV, abbinato alla sofisticata trasmissione AMG SPEEDSHIFT MCT 9G e al sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di appena 3,5 secondi, dato che rende questa SL 63 non solo un’icona di stile, ma anche una vera e propria macchina dalle prestazioni eccezionali.