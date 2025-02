Mercedes-AMG, sta per essere annunciata una super berlina elettrica da 1.000 cavalli

La gamma di Mercedes-AMG potrebbe accogliere una novità destinata a dare una scossa al mercato delle supercar. Recentemente, sono stati avvistati i prototipi della nuova GT Coupé4 elettrica, che promette di essere la vettura a batteria più potente mai realizzata dalla casa tedesca.

Il lancio di questo modello iconico è previsto per il 2026 e non sono ancora moltissime le informazioni dettagliate. Alla base di questa nuova generazione di supercar, troveremo la AMG Electric Architecture (AMG.EA), una piattaforma innovativa sviluppata internamente dal marchio di Affalterbach.

Le indiscrezioni parlano di un design estremamente dinamico e aerodinamico, con un profilo basso e slanciato, che richiama fortemente lo stile della Vision AMG Concept del 2022. Il frontale della GT Coupé4 si prevede sarà caratterizzato da una grande calandra “piena” con elementi verticali cromati, distintivi delle Mercedes ad alte prestazioni. I fari, uniti da una striscia luminosa centrale, riprenderanno la firma luminosa della Stella, come già visto sulla nuova CLA. Il look complessivo si preannuncia sportivo e raffinato, con un’attenzione ai dettagli che non lascia nulla al caso.

Le dimensioni saranno davvero imponenti, con una lunghezza che potrebbe superare i 5 metri e un passo che si avvicinerà ai 3 metri. Per ottimizzare la manovrabilità e la reattività, Mercedes-AMG potrebbe dotare il modello di ruote posteriori sterzanti, una tecnologia che migliora l’agilità in curva, rendendo la guida ancora più coinvolgente.

Dal punto di vista delle prestazioni, la Mercedes-AMG GT Coupé4 non ha molti rivali. Il motore elettrico sarà alimentato da Yasa, mentre la batteria, con una densità energetica straordinaria, sarà prodotta dalla compagnia americana Sila Nanotechnologies. Questa combinazione darà vita a una potenza che dovrebbe sfiorare i 1.000 CV, posizionandola al livello delle concorrenti più blasonate come la Porsche Taycan Turbo GT (da 1.108 CV) e l’Audi e-tron GT RS (da 925 CV).

I numeri delle performance sarebbero impressionanti. Si ipotizza un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi, con una velocità massima limitata a 250 km/h. Ma non si tratta solo di potenza: Mercedes-AMG punterà anche su nuove tecnologie di guida. Tutto ancora da vedere, ma le aspettative non possono essere che altissime.