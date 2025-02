Questa Mercedes è stata venduta all’asta per la bellezza di 51 milioni di euro

Una delle auto da corsa più iconiche della storia, una Mercedes-Benz W 196 R del 1954 con carrozzeria aerodinamica e numero di telaio 00009/54, è stata venduta all’asta da RM Sotheby’s al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, raggiungendo un prezzo straordinario di oltre 51 milioni di euro. Per la precisione, la cifra aggiunge degli “spiccioli” al numero tondo. Si è trattato infatti di un’asta da 51.155.000 euro.

Quest’auto, che in passato è arrivata all’Indianapolis Motor Speedway Museum nel 1965 dall’ex Daimler-Benz AG, ha suscitato un enorme interesse tra i collezionisti di tutto il mondo. Le offerte, intensamente competitive sia telefonicamente che in sala d’asta, hanno spinto la W 196 R a diventare l’auto da Gran Premio più costosa mai venduta all’asta.

La Mercedes-Benz W 196 R è una delle vetture da corsa più riconoscibili, soprattutto per il suo legame con le leggendarie “Silver Arrows”, che dominarono le competizioni nel periodo tra e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sviluppata nel 1954 per soddisfare le nuove normative che limitavano i motori a 2,5 litri, la W 196 R ha visto alla guida grandi campioni come Juan Manuel Fangio e Stirling Moss, che la portarono a numerosi successi.

Il suo prestigio è indiscusso, e l’auto è da sempre simbolo di eccellenza nel motorsport. Questa straordinaria asta si è svolta nella stessa sala che aveva accolto in precedenza la vendita della Mercedes-Benz 300 SLR “Uhlenhaut Coupé”, che ha stabilito il record di auto più costosa mai battuta all’asta con 135 milioni di euro . La cifra ottenuta per la W 196 R la colloca immediatamente dietro l’incredibile 300 SLR nella classifica delle automobili più costose al mondo.

Gord Duff, Global Head of Auctions di RM Sotheby’s, ha commentato con entusiasmo l’importanza di questa vendita, sottolineando che si trattava di un onore portare all’asta una delle auto da corsa più significative di tutti i tempi. Il presidente dell’Indianapolis Motor Speedway Museum, Joe Hale, ha espresso gratitudine per la conservazione della Mercedes-Benz W 196 R, custodita e condivisa con il pubblico nel museo, ma ha anche evidenziato come il ricavato dell’asta contribuirà a rafforzare la sostenibilità e ad espandere la collezione dello stesso museo.