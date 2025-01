Mercedes confida in un 2025 decisamente più positivo dello scorso anno

Secondo Reuters, le previsioni degli analisti di Bernstein Research e Jefferies indicano che nel quarto trimestre del 2024 le vendite di autovetture Mercedes supereranno le cifre precedenti, con un margine operativo rettificato stimato tra il 6% e il 7%. A livello annuale, invece, il marchio tedesco ha probabilmente chiuso l’anno con un margine compreso tra 7,5% e 8,5%.

Le valutazioni sull’andamento delle vendite anticipano la pubblicazione del bilancio ufficiale di Mercedes, previsto per il 20 febbraio. Intanto, il gruppo ha già rivelato alcuni dati sulle performance del 2024, su tutti quelli relativi alle vendite complessive delle sue auto di gamma tradizionale, che hanno registrato una contrazione del 3% su base annua. Solo nel quarto trimestre il marchio è riuscito a segnare una crescita dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

A trainare questi risultati sono stati principalmente i modelli di fascia alta, che continuano a rappresentare il pilastro della strategia commerciale di Mercedes. Durante il 2024, la casa automobilistica ha dovuto rivedere al ribasso il suo margine di profitto in due occasioni, a causa della pressione sempre più forte esercitata dai costruttori cinesi, soprattutto nel mercato europeo. Per contrastare questa concorrenza, l’azienda ha già adottato strategie di riduzione dei costi, con l’obiettivo di rafforzare la propria redditività.

Secondo il report pubblicato il 10 gennaio, Mercedes ha chiuso il quarto trimestre con 520.100 vetture vendute, il miglior risultato trimestrale dell’anno. Complessivamente, nel 2024 il marchio ha totalizzato 1.983.400 unità, mentre considerando anche la divisione veicoli commerciali il totale arriva a 2.389.000 unità.

Tra le gamme che hanno maggiormente contribuito a questi numeri spiccano i modelli AMG, Classe S e Classe G. In particolare, la Mercedes Classe G ha segnato un record assoluto di vendite nel Q4, grazie all’elevata domanda negli Stati Uniti e al successo della sua versione elettrica. Anche la divisione AMG ha archiviato il suo miglior trimestre di sempre, nonostante alcune critiche ricevute riguardo al processo di elettrificazione e ibridazione dei suoi modelli ad alte prestazioni. La crescita segnata nell’ultima parte del 2024 fan dunque ben sperare per i primi dati trimestrali del 2025, registrabili solo in primavera.