Mercedes-AMG SL63 SE è l’auto SL più potente di sempre

La classe SL ha una nuova regina, si tratta della Mercedes-AMG SL63 SE. Le prestazioni del nuovo modello lanciato dalla casa tedesca parlano chiaro. È in grado di scattare da 0 a 100 km orari in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 317 km/h.

La più potente di sempre

La nuova regina è arrivata. La Mercedes-AMG SL63 SE promette di fare scintille con i suoi 816 cavalli di potenza e il motore V8 Thunder Ibrido. Le statistiche sono impressionanti per quella che è diventata la nuova vettura di punta della serie SL. L’auto in questione abbina il motore V8 biturbo da 4,0 litri del marchio all’unità di azionamento elettrico di AMG. Stiamo parlando di un veicolo elettrico ibrido plug-in dotato di un pacco batteria da 400 volt e 6,1 kilowattora progettato da AMG per l’erogazione di potenza. L’autonomia prettamente elettrica è di 13 kilometri. Il motore V8 da solo eroga 612 CV, mentre il motore elettrico eroga 204 CV.

Aggiornato anche il software che ora è in grado di controllare lo spoiler posteriore estendibile e gli consente di effettuare fino a 5 nuove posizioni angolari al fine di ottenere una migliore aerodinamica. Potenza frenante di alto livello grazie ai nuovi freni composti in ceramica e pinze di bronzo, oltre che dotati di sei pistoncini anteriori e uno posteriore. Tra le caratteristiche distintive della vettura, l’aggiunta dello sportello della porta di ricarica sul paraurti posteriore. Inoltre il nome del modello è evidenziato in rosso, altra cosa che contraddistingue il modello. Ci sono poi gli stemmi sul parafango E Performance e i doppi terminali di scarico trapezoidali scanalati.

Mercedes-AMG SL63 SE, altre info

Dopo aver visto le prestazioni di Mercedes AMG CLE53 con motore turbo a sei cilindri, possiamo dire che questo nuovo modello rende il paragone davvero impietoso. Uno sguardo agli interni ci mostra sedili sportivi AMG, ma sarà possibile scegliere anche sedili sportivi opzionali con poggiatesta integrati. Il sistema di infotainment MBUX dispone anche di display e funzioni specifici per AMG e ibrido. Sarà inoltre possibile personalizzare ulteriormente l’auto grazie al programma Manufaktur previsto da Mercedes. Lo sterzo attivo dell’asse posteriore è di serie, così come il sistema di trazione integrale AMG Performance 4Matic+. Le sospensioni AMG Active Ride Control sostituiscono quelle tradizionali garantendo una migliore stabilità alla carrozzeria.