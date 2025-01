Mercedes EQS, durissimi test invernali per il prototipo della berlina

Per oltre un anno, il restyling della Mercedes EQS, punta di diamante della gamma elettrica del marchio, è stato avvolto dal mistero. Dopo un lungo periodo di silenzio, i prototipi aggiornati del modello sono finalmente tornati alla ribalta durante una serie di rigorosi test invernali.

Già protagonista di un aggiornamento lo scorso anno, l’EQS si prepara ora a un rinnovamento ancora più significativo, che debutterà entro la fine del 2025. Sebbene i prototipi siano stati avvistati con parte anteriore e posteriore pesantemente camuffate, osservazioni attente hanno rivelato dettagli interessanti.

Tra le novità, i fari anteriori, che integreranno due stelle iconiche all’interno del design, un’anticipazione del nuovo linguaggio stilistico che debutterà a breve con la prossima generazione della Mercedes CLA. La sottile barra luminosa sul bordo superiore del frontale, già caratteristica dell’attuale modello, sarà mantenuta e svolgerà la doppia funzione di luce diurna e indicatore di direzione.

Le modifiche estetiche riguarderanno anche la griglia frontale, che rimarrà in gran parte invariata, e il paraurti, con leggeri ritocchi nella parte inferiore. Al posteriore, invece, le luci non mostrano cambiamenti evidenti, lasciando spazio alla possibilità di ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.

All’interno, Mercedes non introdurrà grandi rivoluzioni, avendo già rinnovato gli allestimenti lussuosi l’estate scorsa. Tuttavia, l’EQS Facelift offrirà il sistema di guida autonoma di livello 3, noto come “Drive Pilot”, che consentirà di guidare senza mani in autostrada fino a una velocità di 95 km/h.

Le vere novità di questa versione si concentreranno sotto la scocca. La Mercedes EQS 2026 sarà equipaggiata con nuovi motori elettrici e un innovativo cambio a due velocità, accompagnati da una rete elettrica a 800 volt. Questo upgrade ridurrà drasticamente i tempi di ricarica, sembrerebbe sia possibile passare dal 10% all’80% di carica in soli 20 minuti. L’autonomia delle batterie, ulteriormente migliorata, raggiungerà quasi 900 chilometri con una singola ricarica, rendendo l’EQS un riferimento nel segmento delle auto elettriche.

Durante i test in condizioni climatiche estreme, il prototipo è stato visto trainato da una Mercedes G 500, un supporto che è stato necessario per affrontare le strade ghiacciate e garantire la sicurezza in condizioni così difficili. Mercedes vuole sicuramente dedicare grande attenzione nel perfezionare ogni aspetto del modello.