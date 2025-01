Mercedes, le novità presenti al Salone dell’auto di Montreal

Al Salone dell’Auto di Montreal 2025, Mercedes ha svelato una ricca selezione della sua gamma, includendo due nuovi modelli di spicco per l’anno in corso: l’AMG G63 e il GLC 350e ibrido plug-in. Questi veicoli, pur non essendo del tutto inediti, promettono di catalizzare l’attenzione del pubblico, al pari del versatile eSprinter elettrico.

Tra le altre protagoniste dello stand Mercedes spiccano la raffinata SL 63 Roadster e l’elegante AMG GT 63 Coupé, entrambe capaci di rappresentare al meglio il lusso e le prestazioni tipiche del marchio. Per il 2025, l’iconico fuoristrada tedesco, la Mercedes-AMG G63, subisce un profondo aggiornamento che include un design rinnovato, tecnologie avanzate e due nuovi motori mild-hybrid.

Il SUV ad alte prestazioni è spinto da un potente motore V8 biturbo elettrificato da 4,0 litri, capace di generare 597 cavalli e 1.054 Nm di coppia, distribuiti alle quattro ruote tramite un cambio automatico a nove rapporti e tre differenziali bloccabili. Grazie agli ammortizzatori adattivi e a un abitacolo ricco di tecnologie all’avanguardia, il comfort degli occupanti è garantito su ogni tipo di terreno.

Accanto al G63, il nuovo GLC 350e rappresenta una proposta sostenibile e versatile. Questo ibrido plug-in, basato sul SUV più venduto del marchio in Canada, abbina un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri a una batteria da 24,8 kWh e a un motore elettrico, offrendo una potenza combinata di 313 cavalli e 550 Nm di coppia.

Il GLC 350e si distingue per un’autonomia completamente elettrica di 87 chilometri, la migliore della sua categoria. Inoltre, integra l’ultima generazione del sistema di infotainment MBUX, con Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre alla funzione Routines, che personalizza l’esperienza di guida in base alle abitudini quotidiane del conducente.

Un altro protagonista dello stand è l’eSprinter, veicolo commerciale elettrico dotato di una batteria da 113 kWh e motori da 100 kW o 150 kW (134 o 201 cavalli). Disponibile in una sola configurazione con passo di 170 pollici e tetto alto, offre fino a 13,8 metri cubi di volume di carico e un carico utile massimo di 1.190 kg. Sebbene non ci siano dati ufficiali sull’autonomia, Mercedes indica una percorrenza massima di 440 chilometri secondo il ciclo WLTP.