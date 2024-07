Mercedes-AMG, ristrutturazione in atto per la divisione sportiva tedesca

Mercedes-AMG sta compiendo passi importanti per riorganizzare strategicamente la sua divisione sportiva, soprattutto per adattarla alle future esigenze e alle sfide dell’innovazione. Il marchio tedesco noto anche per le sue straordinarie auto sportive e ad alte prestazioni ha creato una nuova filiale denominata “Affalterbach Racing GmbH”.

Questa nuova “creature” sarà incaricata di occuparsi delle operazioni inerenti alle attività sportive, sia concettuali che tecniche, di AMG, inclusa la progettazione della nuova Mercedes-AMG GT3. Il piano non si limita a supportare maggiormente il team sportivo. Mercedes-AMG intende acquisire una parte del suo storico partner HWA AG, avendo già sottoscritto entrambe le aziende una lettera di intenti a riguardo.

Con una tale ristrutturazione, AMG conferma il suo impegno nel GT. Il motorsport, d’altronde, non stupisce, è da sempre legato al DNA di Mercedes-AMG, influenzando tutti i settori e reparti di sviluppo. Questa competenza sarà ulteriormente arricchita dall’esperienza specialistica di Affalterbach Racing GmbH, applicandola attentamente soprattutto alla progettazione e allo sviluppo di nuovi progetti.

Tutto questo lavoro e la maggiore concentrazione di risorse e investimenti per la divisione sportiva consentirà di creare sinergie con le varie aree di sviluppo dei veicoli stradali AMG in tempi più rapidi. Si prevede un importante scambio tecnologico bidirezionale tra le diverse aree di progettazione e sviluppo della Casa tedesca.

Il primo progetto che beneficerà di questa vasta competenza tecnica, come anticipato, sarà la nuova generazione della GT3, progettata per portare avanti il successo del programma internazionale Customer Racing di AMG. La prossima auto da corsa GT3 “Made in Affalterbach” si baserà sulla piattaforma della famiglia Mercedes-AMG GT.

La seconda generazione della AMG GT a due porte, presentata nel 2023, è stata al centro di un momento di espansione della gamma di auto sportive per il marchio. L’ultimo membro, la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+1,2, ha recentemente debuttato a Brooklands, in Inghilterra.

Affalterbach Racing GmbH avrà la sua sede ad Affalterbach, proprio come la sede di AMG, e collaborerà strettamente con il team Mercedes-AMG Motorsport. La cooperazione sarà fondamentale per continuare a gestire al meglio le attività motoristiche internazionali.