Mercedes EQC, il primo SUV elettrico è fuori produzione. Ecco perché

Senza troppi proclami (e senza grandi conseguenze nella percezione comune) la Mercedes EQC è uscita di produzione. La fine della produzione è arrivata nel secondo trimestre dello scorso anno e rappresenta un cambiamento importante considerando come l’EQC è stato il primo SUV elettrico della casa automobilistica tedesca.

Cosa sarà dopo la Mercedes EQC

Nonostante il primato la Mercedes EQC non ha lasciato un grande segno avendo registrato poche vendite rispetto a quelle che erano le aspettative. E sicuramente, al di là del merito di inaugurare nel 2019 l’elettrificazione a marchio Mercedes, l’EQC ha completato il suo corso. Nonostante non ci sia stato un vero e proprio comunicato ufficiale con l’annuncio della fine della produzione della Mercedes EQC da tempo si è assistito alla sua scomparsa dai listini dei concessionari.

Chiusa questa fase della storia dell’elettrificazione del marchio Mercedes se ne apre un’altra, in realtà già avviata da tempo con la presentazione di diversi modelli 100% elettrici. Da tempo sono state diffuse delle foto spia di alcuni prototipi di una berlina elettrica che potrebbero essere gli antesignani della prossima Mercedes Classe C elettrica. Non è ancora sicuro se questa vettura adotterà la denominazione EQ anche se Mercedes ha da tempo annunciato la volontà di abbandonare la sigla “EQ”.

Di quella che dovrebbe essere la nuova Mercedes Classe C sappiamo che riprenderà il design del concept Vision EQXX adottando linee snelle e fluide unite a diverse interessanti soluzioni aerodinamiche. Dovrebbe svilupparsi sulla piattaforma MMA ed essere in termini dimensionali più simile alla Tesla Model 3 con la quale dovrà competere per conquistarsi la sua fetta di mercato.

La piattaforma MMA del post Mercedes EQC verrà adottata anche sui prossimi modelli della casa automobilistica tedesca. Si tratta di una station wagon e due crossover che dovrebbero andare a sostituire le attuali CLA Shooting Brake, la GLA e la GLB. Ciascuno di questi modelli verrà proposto sia in versione 100% elettrica che con motori termici. Questo è uno dei vantaggi dell’architettura MMA che consente di sviluppare anche i motori ibridi.