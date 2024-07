Mercedes, che tonfo negli Stati Uniti per le auto elettriche: calo del 52% in un anno

I recenti dati di vendita delle auto elettriche di Mercedes negli Stati Uniti mostrano risultati poco incoraggianti per il futuro. Questi numeri sembrano giustificare la recente decisione della casa automobilistica tedesca di continuare ad investire nei motori tradizionali, nonostante la maggior parte dei marchi continui con la transizione all’elettrico. La performance non ottimale delle vetture elettriche di Mercedes in un mercato chiave come quello americano potrebbe aver influenzato la direzione degli investimenti futuri dell’azienda.

Mercedes, vendite di auto elettriche in caduta libera: bene le plug-in

Le vendite dei modelli EQE hanno registrato una flessione del 47% su base annua. Si tratta di un calo del 4% rispetto all’inizio dell’anno. Tuttavia, il SUV EQE è stato introdotto sul mercato solo la scorsa primavera, il che significa che non era disponibile all’inizio dell’anno di riferimento. Considerando questo fattore, il calo effettivo delle vendite risulta più significativo di quanto il semplice dato percentuale suggerisca.

Considerando anche i modelli EQS ed EQS SUV, le vendite di auto elettriche Mercedes nel secondo trimestre hanno subito un calo del 57%, totalizzando soltanto 2.556 unità. Da inizio anno, la diminuzione complessiva è del 52%. L’unica eccezione positiva è rappresentata dall’EQB, che ha registrato una crescita dell’88% nel secondo trimestre. Tuttavia, l’incremento da inizio anno si attesta solo al 4%, con un totale di 3.844 unità vendute.

L’eSprinter ha registrato 642 immatricolazioni in sei mesi, risultato anche in questo caso negativo se confrontato con le 3.410 unità dell’E-Transit di Ford. In netto contrasto le vendite di veicoli plug-in hybrid, che hanno avuto un’impennata importante, con una crescita del 524% nel secondo trimestre del 2024. Dimitris Psillakis, CEO di Mercedes per gli Stati Uniti, si mostra comunque ottimista dichiarando che lo “slancio continuerà a crescere mentre espandiamo il nostro portafoglio di ibridi plug-in con l’attesissimo lancio negli Stati Uniti della GLC 350e e della straordinaria AMG SL 63e S nel terzo trimestre”.