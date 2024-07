Mercedes-AMG GLE 53: arriva la versione plug-in da 544CV

Con il restyling previsto per quest’estate la Mercedes-AMG GLE 53 introduce anche la motorizzazione ibrida plug-in che va ad affiancarsi alla versione mild hybrid che resta sempre disponibile.

Caratteristiche e prestazioni della Mercedes-AMG GLE 53 plug-in

Il motore termico della Mercedes-AMG GLE 53 è un 3.0 litri a 6 cilindri in linea (noto con il nome in codice M256) viene affiancato da un powertrain elettrico da 100 kW da 544 CV di potenza e 750 Nm di coppia. Il motore elettrico è alimentato da una batteria da 31.2 kW che secondo gli standard WLTP permetterà al SUV di avere in elettrico un’autonomia di 87 km. La potenza della Mercedes-AMG GLE 53 viene, grazie alla trazione integrale AMG Performance 4matic+, scaricata a terra con il sistema di ripartizione della coppia completamente variabile.

Il motore elettrico è in grado di donare alla Mercedes-AMG GLE 53 una spinta in più anche durante le sessioni di guida più sportive. Il cambio è automatico a 9 marce 9G Tronic consentendo al SUV, sia in versione standard che coupé, di avere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4.7 secondi raggiungendo la velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente).

Molto interessanti le prestazioni in elettrico. La Mercedes-AMG GLE 53, infatti, consente di arrivare a 140 km/h di velocità quando è in modalità 100% elettrica avendo 86 km di autonomia nella versione standard e 87 km nella versione coupé. Di serie c’è la ricarica in corrente alternata da 11 kW, ma è prevista, come optional, la ricarica in corrente continua da 60 kW.

Il restyling della Mercedes-AMG GLE 53 plug-in non è limitato alle sole prestazioni. Di serie il SUV prevede anche cerchi in lega da 21”, freni AMG carboceramici con dischi da 400 mm e pinze a sei pompanti; mentre sul posteriore i dischi sono da 370 mm e le pinze a singolo pompante. Sono previste anche le scritte Turbo Hybrid, i sedili anteriori riscaldati, il tetto panoramico elettrico, l’impianto di scarico AMG e l’assistente per gli abbaglianti adattivi. Sulla Mercedes-AMG GLE 53 sono presenti anche i fari full LED Multibeam a matrice, il pacchetto keyless completo, il pacchetto memory, l’impianto audio Brumester e l’assistente per l’angolo cieco.

La Mercedes-AMG GLE 53 può essere già ordinata nel nostro Paese a un prezzo di 124.140€ per la versione SUV e 127.628€ per la versione Coupé. Ci sono circa diecimila euro di differenza rispetto alla versione mild hybrid il cui prezzo di partenza è di 113.862€ per la versione SUV e 116.355€ per quella coupé.