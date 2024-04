Mercedes-Benz AMG GT 63 SE Performance: motore, interni ed esterni

Mercedes-Benz AMG compie un ulteriore passo avanti nel mondo delle auto sportive aggiungendo alla gamma GT Coupé la sua prima versione ibrida plug-in. Mercedes-Benz AMG GT 63 SE Performance Coupé del 2025 intende impressionare gli amanti dei motori in virtù dell’eccezionale potenza e del rinnovato stile.

Motore: AMG GT 63 SE Performance Coupé del 2025

In anteprima, Mercedes-AMG ha svelato il suo nuovo modello di punta della serie GT nel corso della Formula 1™ a Shanghai. E cosa possiamo dire? La Mercedes-AMG GT 63 SE Performance Coupé del 2025 è davvero una bestia! Monta un motore V8 turbo da 4,0 litri e, con l’aiuto di un motore elettrico, sprigiona un’incredibile potenza totale di 805 CV. La combinazione di motori consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, consentendo di sentirsi come un pilota professionista su una pista da corsa!



Questa vettura è ricca di tecnologie avanzate, come i freni carboceramici e un sistema di trazione integrale che aiuta a tenere sotto controllo tutta questa potenza. E se si pensa che sia veloce solo sul rettilineo, ci si sbaglia. Infatti, possiede un sistema di sterzo ad asse posteriore per manovre più agili.

Ma qual è la cosa che la rende davvero una bestia esclusiva? Può raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Ma se si vuole aggiungere adrenalina c’è la possibilità di raggiungere i 350 km/h con l’AMG One.

Naturalmente, per un’auto così potente sono necessari freni speciali. In questo caso, si tratta di freni carboceramici potentissimi, in grado di arrestarla in un attimo. E cosa ancora più sorprendente? Può recuperare l’energia durante la frenata e ricaricare la batteria, così da essere pronta per una nuova accelerazione! Insomma, che dire?

Tecnologia all’avanguardia della batteria AMG High Performance

Mercedes ha dichiarato che la batteria AMG High Performance, ispirata alla tecnologia della Formula 1™ e sviluppata ad Affalterbach, è la chiave per ottimizzare la potenza del veicolo. Ha inoltre sottolineato che il raffreddamento diretto di ogni cella della batteria – con un liquido di raffreddamento avanzato – garantisce prestazioni ottimali e una maggiore durata. Questo sistema di raffreddamento è stato sviluppato prendendo spunto dalle tecnologie utilizzate sulle auto da corsa di Formula 1™ del team Mercedes-AMG PETRONAS. La batteria AMG High Performance, con una capacità di 6,1 kWh e una potenza massima di 150 kW, migliora le prestazioni della AMG GT Coupé nel suo complesso, garantendo una guida straordinaria e più sostenibile.

La GT 63 SE Performance dispone di quattro livelli di rigenerazione dell’energia dei freni, che possono immettere fino a 100 kW nel pacco batterie. Quanto al comfort di guida, lo sterzo posteriore e la stabilizzazione del rotolamento AMG Active Ride Control sono di serie e assicurano una guida fluida e precisa. Ma cerchiamo di spiegare meglio come funziona.

Sospensioni, tecnologie, e trazione

Come già anticipato, per rendere la GT 63 più agile in curva, Mercedes-AMG ha adottato il sistema di sospensioni AMG Active Ride Control. Questo sistema utilizza puntoni idraulici al posto della tradizionale barra stabilizzatrice per gestire il rollio della vettura. In pratica, offre comfort quando si guida in rettilineo, ma diventa più rigido quando si affrontano curve più dinamiche.

Inoltre, la GT 63 SE Performance è dotata di un sistema di sterzatura dell’asse posteriore. Questo sistema fa sì che le ruote posteriori girino in direzione opposta a quelle anteriori alle basse velocità, rendendo l’auto più agile. Superati i 96,5 km/h, le ruote posteriori girano nella stessa direzione di quelle anteriori per aumentare la stabilità.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni, è disponibile un pacchetto aerodinamico. A velocità superiori a 80 km/h, un sistema di aerodinamica attiva posto sotto la vettura si attiva per contribuire a creare un “effetto Venturi”, mantenendo l’aderenza al suolo e riducendo la portanza dell’asse anteriore. Anche lo spoiler posteriore si regola automaticamente in base alla velocità, all’angolo di sterzata e all’accelerazione laterale e longitudinale per migliorare la stabilità e la trazione.

Mercedes-AMG ha dichiarato che i modelli GT 63 SE Performance verranno resi disponibili presso i concessionari entro la fine del 2024.