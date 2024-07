Smart #1 Brabus, soluzioni e personalizzazioni sportive con grande stile

Grazie alla bellezza di 428 CV, la Smart #1 Brabus è adesso la Smart più potente ed esclusiva mai prodotta. Il team di Bottrop, la città tedesca dove ha sede Brabus, offre ulteriori possibilità di personalizzazione per questa Smart, ormai lontana dalle sue dimensioni d’origine. Il paraurti anteriore e le due alette laterali, combinate con le prese d’aria, donano alla Smart un aspetto ancora più interessante e migliorano l’aerodinamica.

Le forme di questa speciale Smart sono state studiate nella galleria del vento e riducono la portanza sull’asse anteriore a velocità elevate. Nella parte posteriore, uno spoiler e una modifica alla minigonna garantiscono equilibrio aerodinamico.

Brabus sostituisce i cerchi standard da 19 pollici della Smart #1 con le proprie ruote monoblocco Z dal design davvero elegante. I cerchi da 19 pollici sono omologati CE e possono essere montati senza necessità di ulteriori lungaggini burocratiche. Se non vanno bene, Brabus mette sempre a disposizione anche dei cerchi imponenti da 21 pollici “Platinum Edition”.

I suoi cerchi a dieci razze scelti per la speciale Smart #1 combinano sezioni verniciate di nero e parti lucidate. Tutto merito della sofisticata tecnologia di forgiatura e lavorazione CNC, offrono una combinazione di elevata resistenza e leggerezza. Le ruote 8.5J x 21 sono equipaggiate con pneumatici ad alte prestazioni Hankook Ventus S1 Evo 3 255/30 R 21.

Se tutto questo non bastasse a tenere incollata la Smart all’asfalto, per una maggiore aderenza dei pneumatici, che sono già quelli più larghi, si può anche sfruttare un apposito kit di abbassamento di 35 millimetri. Il sistema, che è stato sviluppato internamente da Brabus, abbassa ulteriormente il baricentro già basso della vettura elettrica.

Brabus offre anche numerose opzioni di personalizzazione per gli interni della Smart, che è anche quella di punta. I battitacco può avere i loghi illuminati, ma ci sono anche i pedali in alluminio, le protezioni del pavimento nere di alta qualità e un tappetino per il bagagliaio in velluto, entrambi con logo ricamato in rosso e profili e cuciture decorative dello stesso colore. Tutti elementi capaci di donare evidenti accenti sportivi.