Mercedes GLC, cosa emerge dai test di questo eccezionale SUV elettrico

La nuova Mercedes GLC si prepara a lanciare una nuova importante proposta per un SUV di lusso, abbracciando un’evoluzione totale, sia nel design che nella tecnologia di propulsione. Cambia l’estetica, cambia la piattaforma e, soprattutto, cambia il modo in cui si muove.

Addio alla EQC, è il momento di dare il benvenuto alla GLC elettrica. Dopo essere stata avvistata per la prima volta nei primi mesi del 2023, la nuova GLC EV si mostra ora con dettagli sempre più definiti. Due le novità principali che emergono a febbraio 2025. Innanzi tutto, il nuovo naming, poiché Mercedes ha deciso di eliminare la sigla EQ, tornando a una nomenclatura più tradizionale.

Il design è nettamente rinnovato. Le immagini più recenti mostrano un prototipo ormai quasi completamente privo delle classiche coperture mimetiche, svelando linee più fluide e un’impronta visiva più decisa. Il frontale e i fari posteriori restano parzialmente camuffati, ma la forma complessiva è ormai ben riconoscibile. Curiosa la scelta della verniciatura del prototipo, con una livrea ispirata al mondo marittimo. Si tratta, al momento, di un enigma tutto da svelare.

Le foto catturate in Nord Europa rivelano dettagli importanti sulla variante elettrica della GLC, facilmente riconoscibile per la calandra semi-chiusa, un chiaro indizio di un’architettura full-electric. Non passa inosservata anche l’assenza di terminali di scarico, segnale inequivocabile della sua natura a zero emissioni. Ma la nuova GLC non sarà solo elettrica. Mercedes-Benz manterrà nel listino anche motorizzazioni ibride e termiche, sia benzina che diesel.

Alla base della nuova GLC elettrica troveremo l’innovativa piattaforma MB.EA, progettata appositamente per i SUV e le berline premium di prossima generazione. A bordo debutterà anche il sistema di propulsione avanzato eATS 2.0, sviluppato a partire dalle soluzioni testate sulla concept car EQXX. Questa tecnologia sarà adottata non solo sulla futura Classe C elettrica (attesa tra fine 2025), ma anche sulla nuova generazione di modelli Mercedes a batteria.

Altre caratteristiche tecniche della GLC elettrica saranno anche una tecnologia a 800V, per una maggiore efficienza e tempi di ricarica ridotti, motori elettrici a flusso radiale, con potenze comprese tra 250 e 500 CV, trazione posteriore o integrale, con sterzata sulle quattro ruote per una dinamica di guida superiore. A gestire la potenza, un cambio a 2 velocità, soluzione innovativa che ottimizza i consumi.

Mercedes sta anche lavorando a una nuova generazione di batterie ad alta densità energetica. Attualmente, il pacco da 110 kWh della EQS raggiunge una densità di 550 Wh/litro, ma l’obiettivo è arrivare fino a 800 Wh/litro. Si prevede che la GLC elettrica possa montare un accumulatore da circa 100 kWh, in grado di garantire percorrenze fino a 1000 km in condizioni ottimali. Un risultato straordinario, che potrebbe ridefinire gli standard del segmento.

La nuova Mercedes GLC, sia elettrica che con motorizzazioni tradizionali, debutterà ufficialmente entro la fine del 2025, mentre la commercializzazione inizierà nel corso del 2026.