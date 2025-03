Mercedes, il lusso che si evolve: si avvicina il debutto del Vision V

Si chiama Vision V Concept ed è la perfetta sintesi della filosofia di Mercedes, approccio che punta a unire spazio generoso e un livello di equipaggiamento che supera la tradizionale definizione di premium. Questo prototipo in arrivo si distingue per l’uso di materiali artigianali pregiati, combinati con soluzioni di design futuristiche e tecnologie avanzate, creando un equilibrio tra eleganza, innovazione e raffinatezza.

Per il momento, Mercedes ha svelato solo un’anteprima visiva e il nome del concept, mentre i dettagli più approfonditi saranno svelati nell’aprile 2025. Con il Vision V Concept, il marchio tedesco intende infatti spingersi oltre i confini del segmento, ridefinendo il concetto di lusso su quattro ruote.

A partire dal 2026, Mercedes Vans darà il via a una nuova era grazie alla Van Electric Architecture (VAN.EA), una piattaforma modulare, scalabile e altamente flessibile. Questo innovativo progetto darà vita a una gamma di veicoli che spaziano dai van familiari di fascia alta, alle navette VIP esclusive, fino a limousine extra-lusso con spazi senza precedenti.

Ogni modello sarà progettato per adattarsi alle esigenze di una clientela sofisticata e diversificata. Ma la rivoluzione non si limiterà ai veicoli per il trasporto di persone. La nuova architettura VAN.EA sarà alla base anche di una generazione completamente rinnovata di mezzi commerciali, progettati con funzionalità specifiche, senza rinunciare a un elevato livello di comfort e tecnologia.

Di recente, Mercedes Vans ha annunciato un aggiornamento della sua strategia di elettrificazione, introducendo, accanto alla piattaforma elettrica VAN.EA, una nuova Van Combustion Architecture (VAN.CA). Questa soluzione è pensata per offrire massima flessibilità per le differenti esigenze del mercato. Le due piattaforme condivideranno circa il 70% dei componenti, unendo efficienza produttiva e versatilità. Saranno inoltre assemblate sulla stessa linea di produzione, garantendo un approccio integrato e una maggiore ottimizzazione dei costi.

Per supportare questa trasformazione, Mercedes Vans ha riorganizzato la sua rete di stabilimenti in Europa, includendo il sito produttivo di Jawor, in Polonia. Questo ampliamento rientra nella visione strategica del marchio per affrontare la transizione verso la mobilità elettrica, consolidando la sua posizione nel mercato globale dei veicoli passeggeri e commerciali.