Mercedes-AMG cambia idea: su Classe C e Classe E si torna alla tradizione

Mercedes-AMG si prepara a tornare sui suoi passi: per la casa tedesca, infatti, la scelta di abbandonare il V8 sulle versioni AMG della Classe C e della Classe E non è stata vincente. I modelli attuali, infatti, non convincono appieno e, per il futuro, è già pronto un vero e proprio ritorno al passato. Le nuove generazioni delle sportive AMG, infatti, dovrebbero registrare il ritorno del V8, pronto a essere riproposto in una versione rivista e ottimizzata, per rispettare gli standard Euro 7. Ecco i dettagli:

Il V8 tornerà sulle versioni AMG delle Mercedes Classe C e Classe E

A partire dal 2026 dovrebbe esserci il ritorno del 4.0 Biturbo per la gamma delle versioni AMG della Classe C e della Classe E. La casa tedesca sta lavorando a una nuova versione del suo V8 in grado di garantire il giusto equilibro tra prestazioni ed efficienza, offrendo sportività e, nello stesso tempo, rispettando i rigidi vincoli della normativa Euro 7.

Il ritorno del motore V8 per le Mercedes-AMG è considerata una soluzione necessaria: la casa tedesca, in questo momento, sembra essere un passo indietro rispetto alle proposte di BMW. Per colmare questo gap, considerando lo scarso successo ottenuto dalle soluzioni attuali, la scelta più logica sembra essere il ritorno al V8. Il motore è in grado di garantire un passo in avanti in termini di performance, con un legame con la tradizione nonostante l’inevitabile elettrificazione.

Il motore sarà proposto dalle versioni C63 delle due AMG e dovrebbe restare in produzione per diversi anni. La nuova versione del motore potrebbe essere l’ultima realizzata da Mercedes-AMG prima dell’inevitabile passaggio alle motorizzazioni elettriche, che diventeranno obbligatorie in Europa a partire dal 2035. Maggiori dettagli in merito alle strategie di Mercedes-AMG per la Classe C e le Classe E arriveranno a breve. Il ritorno del V8, in ogni caso, appare sempre più probabile.

