Fiat Panda e Alfa Romeo Giulietta tra le auto più rubate in Italia

La Fiat Panda continua a dominare le classifiche italiane come l’auto più venduta da oltre dieci anni, complice anche il prezzo accessibile per via degli incentivi della stessa Fiat. Tuttavia, questo enorme successo porta con sé un risvolto negativo: la Panda è anche il modello più rubato nel Paese. A confermarlo sono i dati aggiornati di LoJack Italia, basati su statistiche del Viminale incrociate con altri studi del settore.

Fiat Panda si posiziona al primo posto, seguita dalla Fiat 500 e dalla Lancia Ypsilon tra le auto più rubate in Italia

Nella poco invidiabile Top 10 dei furti, la Fiat Panda si posiziona al primo posto, seguita dalla Fiat 500 e dalla Lancia Ypsilon, entrambe con oltre 5.000 furti all’anno. A ruota seguono la Fiat Punto e l’Alfa Romeo Giulietta, due modelli ormai fuori produzione ma ancora molto richiesti nel mercato parallelo, soprattutto per la rivendita all’estero. Una classifica che riflette l’alta diffusione, ma anche la vulnerabilità, di alcuni dei modelli italiani più popolari.

Oltre ai modelli più rubati come la Fiat Panda e la Alfa Romeo Giulietta, la classifica prosegue con la Fiat 500L, la Smart ForTwo, la Citroën C3, la Volkswagen Golf e la Ford Fiesta. Tra SUV e crossover spiccano la Jeep Renegade, seguita da Fiat 500X, Range Rover Evoque, Jeep Compass e Peugeot 3008. Le regioni italiane più colpite dai furti nel 2024 sono Campania, Puglia, Lazio, Sicilia e Lombardia.

Secondo i dati, lo scorso anno sono stati rubati oltre 136.000 veicoli, ma solo 60.847 sono stati recuperati. Rispetto al 2023, i furti d’auto sono aumentati del 3%, mentre i veicoli commerciali hanno registrato un preoccupante +112%. Analizzando più nel dettaglio, il 56% dei furti ha riguardato automobili, il 23% motocicli, il 15% SUV e crossover, il 5% van e furgoni, e l’1% mezzi pesanti. La diffusione di modelli come l’Alfa Romeo Giulietta continua a renderli obiettivi sensibili per i ladri.